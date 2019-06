Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Joshua gli studenti leader del Movimento degli ombrelli che per 79 giorni bloccato nel 2014 il centro di Hong Kong con una protesta pro democrazia è stato scarcerato dopo aver scontato la condanna a 2 mesi dire per il ruolo avuto nelle manifestazioni uang sorridente in camicia bianca e con alcune buste piene di effetti personali È stato accolto da una folta delegazione composta da media e rivisti dal carcere secondo le immagini diffuse dai media locali comincia il vantaggio il candidato del centro-destra Cagliari con 133 sezioni scrutinate su 174 Paolo truzzi avanti con le banche, 72% contro il 47,20% per l’avversaria di centro-sinistra Francesca zia fra l’amministrazione Trump sta valutando l’invio di ulteriori truppe è meglioin seguito all’attacco alle petroliere lo riportano i media americani citando alcune fonti secondo le quali le ulteriori truppe servirebbero a difendersi contro l’aggressione dell’Ira la borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana poco variata con gli investitori che guardano alla riunione di questa settimana della Federal reserve statunitense e dopo il dato si è mostrato rallentamento nella produzione industriale in Cina in maggio indice Nikkei Apri una valutazione negativa dello 0,3% è una perdita di 27 punti e Luca poniz di area il nuovo presidente della mm mentre Giuliano Caputo di ogni cosa è confermato segretario entra in Giunta autonomia indipendenza con Cesare bonamartini come vice segretario della NM c’è una gigantesca questione morale che la magistratura e non per quel fango che è emerso dalle intercettazioni dobbiamo ripensare alla degenerazione del torrentismo e del carrierismo alle progressioni di carriera si è creata una Brama di carriera con magistrati che si sono costruiti appostaChi lo dice il nuovo presidente della ANM Luca Point ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa