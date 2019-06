Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Joshua è uno degli studenti leader del Movimento degli ombrelli che per 79 giorni bloccato nel 2014 centro di Hong Kong con una protesta pro democrazia è stato scarcerato dopo aver scontato la condanna 2 mesi di reclusione inflittagli per il ruolo avuto nelle manifestazioni o anche sorridente in camicia bianca e con alcune buste piene gli effetti personali È stato accolto da una folta delegazione composta da me di attivisti fuori dal carcere secondo le immagini diffuse dai media locali e ancora un Kong e la Polizia ha fatto sapere di voler liberare le strade dalle proteste questa mattina la nostra è stato fatto ad una conferenza stampa convocata alle prime ore della giorno molti manifestanti hanno passato la notte scorsa vicino alla sede del governo dopo le imponenti manifestazioni di ieri contro la legge sulle Tradizioni che si temeaumentare la pressione della Cina sul territorio semi autonomo da oggi in poi ragazzi su 28 prodotti tra cui mandorle mele le misure alcune addirittura del 70% sono una finta di esentare il paese le tariffe più alte sulle importazioni di acciaio e alluminio lo rende noto la bbt all’inizio di questo mese il presidente degli Stati Uniti Trump ha anche annunciato che gli Stati Uniti hanno ritirando dal Trattato commerciale preferenziale con l’India alle 4 del mattino quattro ragazzi 20 anni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa 30 anni al grido di hai la maglietta del cinema America sei antifascista levati subito la maglietta te ne devi andare via i quattro Avevano passato la serata in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni dei ragazzi del cinema America sono seguite bottiglia te poi mi insulti e testate con minacce affinché i ragazzi levassero le magliette la denuncia arriva da ricoverato al Fatebenefratelli che indossava la maglietta bordeaux Ora piena di séuna tumefazione un trauma con frattura composta la piramide nasale Alta tensione nella PD dopo il varo della nuova segreteria di Nicola Zingaretti è l’auto sospensione di Luca lotti da Idem per caso CSM Colazza ministro si schierano i renziani a partire da Maria Elena Boschi sono arrivati più attacchi all’hospice dall’interno del PD che dagli avversari politici auto sospendendo si è fatto una cosa che non era scontata dovuta di grande generosità verso la comunità del PD è va rispettato ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa