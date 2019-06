Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio lo scrittore Andrea Camilleri è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma è stato colpito da arresto cardiaco L’inventore del Commissario Montalbano 93 anni si stava preparando per essere per la prima volta alle Antiche Terme di Caracalla al 15 luglio con lo spettacolo che racconta la sua autodifesa di Caino Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza raccontare storie e alla fine del mio conto passare tra il pubblico con la coppola in mano ha detto più volte lo scrittore e né politica lo struzzo consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni per la poltrona di sindaco di Cagliari al primo turno con il 50 e 19% delle preferenze uno scarto di 80 voti sullaassoluta necessaria per evitare il ballottaggio Ma la candidata del centro-sinistra Francesca ghirra chiede di ricordare le schede a Sassari si andrà al ballottaggio tra due settimane tra il dato di centro-sinistra Mariano brianda è quello del centro-destra Nanni Campus già eletti i 23 sindaci dei 28 da rinnovare Titino Cau è il primo sindaco leghista in Sardegna nel sassarese Intanto in agenda del governo nell’incontro tra il vicepremier e capo politico pentastellato Luigi Di Maio con i ministri pentastellati in corso a Palazzo Chigi c’è anche il conflitto di interessi al centro del confronto con i responsabili dei diversi dicasteri compreso il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ci sono anche altre priorità come le misure sul salario minimo e per il taglio della pressione fiscale intanto l’alleato di governo lega parla attraverso il vicepremier Salvini faremo la flat Tax e l’Unione Europea se ne farà una ragione faccio partein Europa non si accontenta più delle briciole ha detto il leader del Carroccio una settimana cruciale questa per il negoziato sui conti tra Italia e Bruxelles che si apre con un fermo messaggio da prendere da Washington Dov’è incontra vice presidente il segretario di stato statunitense il premier Conte Lima la lettera da inviare al Unione Europea entro il 20 Giugno cercando di coniugare fermezza e dialogo mentre la lega mantiene la linea dura è stato assolto invece l’ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito processo nell’ambito dell’inchiesta sulla situazione delinquere finalizzata a intercettare commesse di aziende a partecipazione pubblica tra cui Siram Fincantieri e GNV assolti anche Romolo girardelli Stefano Bonetti e Stefano lombardelli ex manager Fincantieri è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa