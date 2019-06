Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione in apertura il ricovero di Andrea Camilleri all’ospedale Santo Spirito di Roma in gravi condizioni colpito da arresto cardiaco L’inventore del Commissario Montalbano 93 anni si stava preparando per essere per la prima volta alle Antiche Terme di Caracalla al 15 luglio con lo spettacolo che racconta la sua autodifesa di Caino Se potessi vorrei finire la carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio. passare tra il pubblico con la coppola in mano aveva detto più volte lo scrittore la società cinese Huawei di data nel primo trimestre il secondo Player mondiale degli smartphone superando Apple deve rivedere le ambizioni sulla leadership mondiale a spese di Samsung a causa dell’ iscrizionedel Colosso cinese nella lista nera del Commercio statunitense le vendite di smartphone all’estero sono crollate del 40% non confermato il fondatore e CEO ren zhengfei in mezzo alle indiscrezioni circolate un uomo di 48 anni che utilizzava in modo massiccio WhatsApp che grazie a un profilo falso da bambina abusato per tre anni di tre bimbe tra gli 11 Ei 13 anni è stato arrestato grazie a una maestra che attraverso il rapporto di fiducia con una luna ha ottenuto le sue confidenze l’uomo residente in provincia di Lodi a incensurato e soffre da tempo di problemi psicologici secondo l’accusa le attirava in casa dove erano costrette ad abusi e realizzava filmati ora si trova in carcere a Milano aggressione a sfondo sessuale La scorsa notte sulla spiaggia di Rimini le vittime sono due turiste straniere che stavano facendo una passeggiata una delle due ragazze sarebbe stata portata da un’ambulanza del 118 in ospedale per alcune lesioni un uomo sarebbe statoil seguito l’intervento dei Carabinieri del comando provinciale di Rimini gasata invece un nuovo naufragio nell’egeo almeno 8 persone sono morte nella fondamento di un gommone carico di migranti al largo della Costa turca di Bodrum sul posto è intervenuta la guardia costiera turca che ha soccorso finora 31 persone in natante Era diretto verso le isole greche proseguono le ricerche eventuali dispersi in mare lo riportano i media locali è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa