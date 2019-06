Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione meritava dell’ascolto della redazione Gabriele a Luigi in studio Francesco Totti lascia la Roma è un giorno che sperava non sarebbe mai arrivato adesso parlando ai giornalisti nel salone d’onore del CONI Non è stata colpa mia perché non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico gli americani volevano i romani fuori dalla Roma e ci sono riusciti attacca l’ex capitano che apre però un suo possibile ritorno in giallorosso sono pronto a tornare con un’altra proprietà notti una valanga ha travolto 7 alpinisti 4 italiani e tre pakistani impegnati in una spedizione in Pakistan e lo riferiscono soccorritori pakistani l’incidente avvenuto nelle prime ore del mattino a quota 5300 metri nella valle di x-men nel distretto di Guitar l’esercito pakistano sta organizzando una missione di soccorso che però non partirà prima dicausa delle condizioni meteo e della lontananza della base dal luogo dell’incidente al Santo Spirito di Roma Andrea Camilleri Versa in gravi condizioni dopo che è stato colpito da un arresto cardiaco L’inventore del Commissario Montalbano 93 anni si stava preparando per essere per la prima volta alle Antiche Terme di Caracalla al 15 luglio con lo spettacolo che racconta la sua autodifesa di Caino le politiche amministrative in Sardegna Paolo truzzu consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni per la poltrona di sindaco di Cagliari al primo turno con il 50 e 19% dei voti uno scarpe di 80 voti sulla maggioranza assoluta necessaria per evitare il ballottaggio Ma la candidata del centro-sinistra Francesca ghirra chiede di contare le schede a Sassari Sempre al ballottaggio tra due settimane tra il candidato di centro-sinistra Mariano brianda è quello del centro-destra Nanni campussindaci dei 28 da rinnovare è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa