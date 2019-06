Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro a Palazzo Chigi tra Luigi Di Maio vicepremier il capo politico dei pentastellati e i ministri dei 5 Stelle il DL dignità ti tocca No al ritorno del Jobs Act ha detto Di Maio Ora il prossimo passo e salario minimo restituire dignità circa 3 milioni di lavoratori sottopagati è una legge presente Intanto fai duro Play è l’Italia non può restare a guardare ha detto Di Maio la flat Tax si farà e sarà rivolta al ceto medio l’abbassamento delle tasse indispensabile vogliamo rilanciare la nostra economia quindi su avanti come un treno ha detto Di Maio nella cronaca aggressione a sfondo sessuale La scorsa notte sulla spiaggia di Rimini le vittime sono due turiste tedesche di 25 annivanno facendo una passeggiata una delle due ragazze sarebbe stata portata da un’ambulanza del 118 in ospedale per alcune lezioni un uomo è stato fermato dai Carabinieri di origine rumena 36 anni e la procura della Repubblica nel disposto l’arresto per violenza sessuale Francesco Totti lascia la Roma definitivamente un giorno che speravo non sarebbe mai arrivato adesso parlando ai giornalisti nel salone d’onore del CONI Non è stata colpa mia perché non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico gli americani volevano i romani fuori della Roma e ci sono riusciti ha detto capitano ape per un suo possibile ritorno in giallorosso sono pronto a tornare con un’altra proprietà ha detto l’ex capitano una valanga ha travolto 7 alpinisti 4 Italia 3 pakistani impegnati in una spedizione in Pakistan e lo riferiscono soccorritori pakistani di incidente avvenuto nelle prime ore del mattino a quota 5300 metri nella balletti di Isconel distretto di desire l’esercito pakistano sta organizzando una missione di soccorso che però non partirà prima di domani causa condizioni avverse del meteo e della lontananza della base dal luogo del è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa