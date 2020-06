Ultime Notizie Roma del 17-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione lunedì 17 giugno in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus flash mob organizzati nelle principali piazze di tutta Italia dal Duomo a Milano a Piazza Vittorio Veneto Bergamo e l’iniziativa del movimento nazionale degli infermieri che mani in testa per chiedere rispetto del giusto riconoscimento sociale prima ancora che economico per le loro figure professionali in Italia intanto si registrano 210 nuovi casi di coronavirus di cui 143 in Lombardia ieri sono decedute 34 persone in 7 regioni non sono stati registrati contagi in Cina a Pechino situazione è grave torna a crescere l’allerta è la capitale sono stati registrati altri 27 casi di contagio che portano il totale delle nuove infezioni a 106 in 5 giorni almeno 29 comunicaloda una gita spiegato il primo cittadino della capitale è impegnata in una Corsa contro il tempo torniamo in Italia maturità 2020 oggi a via gli esami per mezzo milione di studenti una prova come mai nessuno si sarebbe aspettato almeno fino a qualche mese fa non certo uno scritto ma un maxi orario omnicomprensivo a partire da un elaborato che la coltura degli esami la ministra Lucia Azzolina ha scelto una delle città che ha più sofferto nei giorni bui della pandemia mascherina e 2 m di distanza per sostenere l’esame solo gli studenti possono togliere la durante il colloquio mantenendo però la distanza di sicurezza chiusura l’epidemia di covid 19 a quanto salire di oltre un milione i nuovi Poveri Che Nel 2020 hanno bisogno di aiuto anche per mangiare secondo te nel 2019 erano quasi 1,7 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta per un numero complessivo di quasi 4,6 milioni di individui tre nuovi poveri Nel 2020 sottoColdiretti ci sono quelli che hanno perso il lavoro piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi oppure aiuti pubblici e non hanno risparmiato come pure molti lavoratori a tempo determinato con attività saltuarie persone in famiglia che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima inizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa