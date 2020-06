Ultime Notizie Roma del 17-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalle abitazioni in studio Giuliano Ferrigno gli esami di maturità per mezzo milione di studenti che si trovano ad affrontare a causa del coronavirus un esame Come mai nessuno si sarebbe aspettato almeno fino a qualche mese fa non c’è una scritta ma un maxi orale omnicomprensivo a partire da un elaborato per l’apertura degli esami la ministra Lucia Azzolina ha scelto di essere a Bergamo una delle città che ha più sofferto nei giorni bui della pandemia 2 m di distanza per tenere la prova Tutti devono indossare la mascherina solo gli studenti possono toglierla durante il colloquio mantenendo però la distanza di sicurezza andiamo in Inghilterra perché gli scienziati britannici sarebbe stato trovato una prima cura efficace contro il coronavirus un farmaco antinfiammatorio molto economico il costo in Regno Unito intorno alle 5 sterline e soprattutto tecontro il covid 19 come nessun altro medicinale era riuscito finora i risultati sono stati comunicati dopo la sperimentazione Su 2000 pazienti contrapposti ad altri 4000 che invece non hanno assunto il farmaco sembrano effettivamente sorprendenti il desametasone questo nome avrebbe salvato la vita di Circa un terzo delle persone contagiate sotto ventilatore polmonare a cui è stato sottoposto il farmaco per la precisione dal 40 al 28% cronaca in chiusura Massimo Carminati uscito dal carcere nessun obbligo di dimora nessun obbligo di firma a fine marzo aveva già scontato il tetto massimo dei due terzi del reato che gli era stato contestato corruzione ha lasciato il carcere ieri di Oristano ha evitato di rispondere a qualsiasi domanda l’ex militante dei nar e poi è andato via con un taxi ma su questo scarcerazione filmini della Giustizia Alfonso Bonafede ha delegato l’ispettorato generale del ministero a svolgere i necessari accertamenti preliminari fanno sapere ponti di via Arenula è tutto per il momento Grazie Perdi seguito le news tornano alla prossima inizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa