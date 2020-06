Ultime Notizie Roma del 17-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione e da Roberta Frascarelli indossavano guanti e mascherine ai tre banditi che ieri hanno messo a Segno una rapina in centro a Milano e hanno approfittato del periodo di pandemia in cui si portano dispositivi di protezione per per non farsi riconoscere dalle telecamere e non lasciare impronte due sono entrati armati di pistola uno è rimasto all’esterno a fare il palo poi sono riusciti ad aprire la cassaforte temporizzata dopo aver chiuso i dipendenti in bagno requisendo loro i telefonini cellulari per impedire di dare l’allarme Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti gli investigatori della mobile gli uomini della scientifica che hanno rilevato eventuali tracce Dalle prime testimonianze raccolte pare che il bottino si aggirerebbe sui €50000 lui ha i pagamenti digitali per WhatsAppBrasile primo paese al mondo per rimontarli stiamo rendendo l’invio e la ricezione di denaro facile Come condividere le foto siamo anche consentendo alle piccole imprese di vendita direttamente all’interno di WhatsApp scrive Mark Zuckerberg su Facebook primo appuntamento con le tasse per milioni di Italiani nella raccolta vita anche se rinviare le scadenze di giugno per alcuni settori e pensare altre categorie dall’imu sono tra le innumerevoli richieste per far fronte all’emergenza che arrivano da tante categorie produttive da molti esperti alle prese con le ricette per evitare la decadenza intanto 25 milioni di proprietari di seconde case di abitazione di lusso si preparano a passare alla cassa e pagare oltre 10 miliardi di prima dell’imposta sugli Immobili per scuola torna in presenza per gli esami di maturità ha dato circa 100 giorni le scuole riaprono i battenti per raccogliere i docenti delleMira commissioni che oggi esamineranno i maturandi è un primo rientro dopo il lockdown ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina resto convinta che fosse giusto mantenere gli esami parli in presenza in sicurezza perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l’esame è uno snodo verso la vita da adulti era giusto fra questo passaggio agli studenti il commento dell’avvocato Giulio Vezzosi ex magistrato presidente di democrazia nelle regole ascoltiamo tempo del covid è arrivata la terribile Notte prima degli esami una maturità che la gran parte di loro per settimane costringe a stare in casa sembra aver già acquisito sul campo hanno un buon livello di rispetto delle regole e insieme una grande battaglia trattamento al mutare delle congiunture che via via si presentano nella vita del resto sono millennialma capace di fare con un dito quello che noi e mi riferisco alla nostra generazione è ormai cinquantennio stare solo con tutte e 10 le dita delle mani e per tutta in tempo si può fare altrimenti io serviamo con una punta di tenevo invidia noi che il covid e non lo abbiamo avuto e che ai tempi abbiamo dovuto sostenere lo scritto o te all’orale gli studenti dei licei studiato scrivere quantico lo sapevo Una volta la cultura era tutta orale e lo stesso numero si atteggia personificazione soggettiva di un epoca remota la quale valore si passavano attraverso racconti epici che avevano in reaper ancora oggi davvero tanto da impegnare considerazioni purtroppo viene da dire viste le notizie delle ultime ore perché la forza della storia ci costringeranno turno a recuperare quel giorno ci dividerà su una tastiera XK è tuttaavrà almeno dargli un significato è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

