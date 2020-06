Ultime Notizie Roma del 17-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio Pechino blindata per i nuovi casi di covid-19 saliti a 137 da giovedì con più di 356 mila test effettuati sulla popolazione è un potenziale di €400000 al giorno Grazie 100.000 operatori impiegati cancellati oltre il 50% dei voli in arrivo è in partenza dalla capitale pari a più di 1200 unità in Brasile il nuovo record di nuovi contagi in 24 ore quasi 35.000 totale di oltre 920 mila si dovrebbe arrivare al milione entro la settimana le nuove Vittime sono quasi 1300 Per un totale che supera le 45 mila le posizioni degli Stati membri sono ancora distanti su più punti non ho tanti progressi degli ultimi mesi lo dice il premier Giuseppe Conte alla camera per l’informativa in vista del Consiglio Europeo parlando delle recovery Pound invocando coesione nazionale è il momento di agire con spirito di piena questione anche sul piano nazionale pervorrei che l’Italia il doppio danno rivederla perdere la sfida europea e quella forse più fisici Lady vedere riformare alcune criticità e preannuncia quando il recovery Plan sarà pronto nero al parlamento le raccoglie le proposte suggerimenti poi prima di un accordo definitivo sto in parlamento per chiedere il vostro voto alla luce della proposta formale dell’Italia lega e Fratelli d’Italia abbandonano l’aula prima dell’inizio del dibattito domani compie sentito dalla Commissione dell’inchiesta hanno avuto inizio stamane gli esami di maturità che riguardavano circa mezzo milione di studenti un esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste in seguito dell’emergenza sanitaria fare gli esami in presenza non era scontato Sono molto felice di vedere oggi le scuole riaperte di essere qui a Bergamo ha detto la ministra Lucia Azzolina intervenendo al Istituto Quarenghi di Bergamo ha fatto una proposta alle regioni per il 14 settembre se intendiamo riportare tutti gli studenti a scuola ma già dal primo settembre tutte le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti appes una situazione scolastica abbiamo sentito anche il parere fatto il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico e ora discutere il decreto per quanto riguarda le fasce aggiuntive quelle fasce aggiuntive dove potranno inserirsi tutti i docenti idonei negli ultimi concorsi fascia aggiuntiva le graduatorie ad esaurimento in virtù del fatto che le graduatorie comunque concorsuali di merito dei concorsi ordinari E quest’anno dopo l’ultimo di no mentre farla ragionare di mettere l’indirizzo continuano a venire fino a esaurimento sono delle norme che servono per potere personale vincitore di concorsi di poter partecipare comunque ha più occasioni per poter essere assunto nei ruoli e contestualmente Bisogna ricordareanche alle azioni legali dell’anno e far contento che abbiamo solari e il legislatore da una percentuale iniziale del 10% di posti ritenuti utili per poter entrare nei ruoli per i doni le stesse tutti gli doni Quindi questo è un altro passo da soli Però non bastano prossimo anno si fa il record del precariato e quindi come ANIEF e riteniamo che bisognerà assolutamente andare ad assumere anche nei ruoli di istituto è una cosa che abbiamo ribadito anche al premier Conte durante l’ultimo incontro sulle dagli Stati Generali serve una politica diversa sul reclutamento visto anche l’invio dei concorsi ordinari serve utilizzare poi precari che sono chiamati come supplente della graduatoria di Stato dovrebbe turbativa d’asta l’accusa contestata dalla Procura di Firenze ha il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nell’ambito difesta per la gara regionale per il trasporto pubblico locale un bando da 4 miliardi per 11 anni vento da autolinee toscane Spa il reato sarebbe contestato in relazione un’intervista rilasciata da Rossi nel novembre 2015 nella quale commentava l’aggiudicazione autolinee nonostante la gara nel pozzo è ancora terminata con Rossi sono indagate altre 6 persone sospesa la circolare sulle scarcerazioni per il covid a congelarle è stato il dipartimento Amministrazione Penitenziaria causa del mutato quadro sanitario dell’emergenza covid e la circolare che aveva suscitato pesanti polemiche per del carcere di alcuni vostri invitava i direttori delle Carceri a segnalare magistrato di sorveglianza i detenuti Con gravi patologie che li espongono al rischio in caso di contatto E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa