Ultime Notizie Roma del 17-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Pechino blindata per i casi di covid-19 più di 356 mila test sulla popolazione un potenziale di €400000 al giorno con 100.000 operatori sanitari impiegati cancellati oltre il 50% dei voli in arrivo è in partenza dalla più di 1200 unità la Norvegia dipende il tuo salmone non è la causa dell’epidemia di giorni scorsi e le autorità cinesi chiariscono che non ci sono prove che questo pesce si è fatto veicolo del virus e mentre il bilancio delle vittime negli Stati Uniti salia 117000 decessi e supera quella della Prima Guerra Mondiale la Svezia tocca la soglia di 5000 morti la Germania alle prese con un nuovo ampio focolaio nel nordreno-vestfalia con 400 dipendenti di un’impresa della carta positiva giorno uno degli esami di maturità dell’era covid alle prese con la prova unica circa mezzo milione di studenti un esame tutto particolari viste le misure di sicurezza per venerdìsanitaria comunque fatto in presenza è davanti alla commissione esaminatrice fare gli esami in presenza non era scontato Sono molto felice di vedere oggi le scuole riaperte ha detto la ministra Lucia Azzolina da Bergamo già dal primo settembre tutte le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti ha promesso E dopo una crescita media dello 0 8% inferiore alla media degli altri paesi europei non degli Stati Generali dell’Economia e ambiziosa di quello di raddoppiare la parlando del programma che il governo sta delineando si esprime in questi termini il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri che poi si sofferma sulle opportunità offerte dai tassi molto bassi per quel mese e attraente e su cui si decide a negoziati conclusi Inoltre fra le ipotesi per sostenere occupazione gli incentivi su contributi contratti a termine Inoltre lo studio l’estensione della scadenza delle Mura e sui prestiti l’ex presidente dell’anticorruzione Raffaele Cantone il nuovo procuratore della repubblica di Perugia sulla scelta di affidarsi le redini della procura titolare dell’inchiesta sul PM Romano Palamara che ha terremotato il Csil plenum si è per hobby visto con la minoranza che ha votato per Luca Masini procuratore aggiunto a Salerno con la riforma del CSM del ministro Bonafede la nomina di oggi sarebbe stata impossibile una norma dieta Chi è stato fuori di candidarsi incarichi direttivi per due anni a canzone sono arrivati Fra l’altro i voti dei lacci di tutto Lo schieramento politico il gabinetto di Angela Merkel a prova la seconda manovra straordinaria dei 62 miliardi e mezzo di euro ministro delle finanze o l’archos davanti alla stampa ferma è una misura assolutamente giusta anche la montare assolutamente giusto me non sarebbe bastato con questa seconda manovra il nuovo indebitamento sale da 20 a 218 miliardi e mezzo la prima manovra straordinaria decisa a marzo aveva stanziato 156 miliardi di euro per contrastare gli effetti economici della pandemia che da oggi inizia una campagna di sanzioni contro il regime di Assad in base altezza rack che autorizza dure sanzioni economiche per far sì che regime di Assad e gli stranieri che lo facilitano siano ritenuti responsabili per i loro bruttaatti contro il popolo siriano lo Twitter il segretario di stato Mike Pompeo sottolineando che ci saranno molte altre sanzioni fino a quando sta detto regime non metteranno fine alla Brutale guerra il provvedimento firmato dal Presidente Trump sei mesi fa si basa sul principio della necessità di proteggere i civili dei bombardamenti aerei russi governativi ed alla repressione carceraria di dissidenti politici con te sarà sentito domani dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio regeni l’audizione in programma alle 22 previsto il primo luglio prossimo incontro tra I magistrati della procura di Roma e colleghi della procura generale del Cairo per fare luce sulla morte di Giulio regeni È tutto Buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa