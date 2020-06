Ultime Notizie Roma del 17-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona serata e un Ben ritrovati all’ascolto di redazione e da Francesco Vitale partiamo con la maturità 2020 si sono insediati questa mattina le 13mila commissioni con le novità sono i colloqui al massimo 5 per ogni giornata durano circa un’ora e partono dalla presentazione di un elaborato da parte degli studenti per le materie di indirizzo il ministro dell’istruzione Azzolina è un primo segnale di ritorno alla normalità poi annuncia già dal primo settembre Scuole Aperte per il recupero delle attività dover chiudere è stata una ferita e cambiamo argomento Unione Europea quando il progetto Sara definito da sottoporre al voto del parlamento informativa alla Camera del premier in vista del Consiglio Europeo di venerdì Italia presenterà settembre il tuo recovery Plan appello a tutte le forze politiche ora serve cosìMa lei che Fratelli d’Italia lasciano Laura a Bruxelles stiamo lavorando a un Summit globale il 27 giugno esploreremo con i nostri partner internazionali la possibilità che il numero di paesi si accordino per mettere insieme risorse per prenotare congiuntamente tutti i vaccini dalle compagnie farmaceutiche facendo nello stesso prenotazioni anticipate per i paesi a reddito medio-basso lo dice la presidente della commissione europea Ursula von der leyen un videomessaggio presentando la strategia Europea sui vaccini avere prestiti a tasso zero 30 perché per risparmiare i suoi interessi governo valuterà con grande attenzione tutti gli strumenti offerti dall’Europa come il mese appena negoziato sarà concluso ci sarà un quadro completo sulla loro natura che prenderà le decisioni più da adeguate lo afferma il ministro economia Roberto Gualtieri in un colloquio on-line con il festival dell’economia di Trento ricordando Come il nostro paese abbia un accesso eccellente ai mercati grazie anche a livello bassissimo di indebitamento privato anche se abbiamo fatto più alto di HulkPortogallo e Spagna andiamo a letto il gabinetto di Angela Merkel a prova la seconda manovra straordinaria da 62 miliardi e mezzo di euro il ministro delle finanze all Absolute davanti alla stampa per me una assolutamente giusta anche la montare assolutamente giusto meno non sarebbe bastato con questa seconda manovra il nuovo indebitamento sale nel 2020 e 218 miliardi e mezzo la prima manovra straordinaria del mazzo arrivato inziato 156 miliardi di euro per contrastare gli effetti economici della pandemia ed è tutto a voi l’augurio di una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa