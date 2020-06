Ultime Notizie Roma del 17-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura Torniamo a parlare di coronavirus a Pechino Aumentano i casi di covid-19 cancellato oltre 50% di voli in arrivo in partenza pari a più di 1200 unità in Brasile il nuovo record di nuovi contagi in 24 ore 9 Vittime sono quasi 1300 Per un totale che supera le 45 Mila e oggi è il giorno degli esami di maturità esclusivamente orali per 500mila studenti mascherine distrattamente a olearia te viene in Italia si sono registrati i 34 morti 210 nuovi contagi Per un totale di 237500 dall’inizio dell’epidemia in Italia per i numeri della Lombardia che con 143 9 casi meno di 200 persone intervenute insieme il numero più basso dal 2 marzo intanto Conte parla alla camera in vista del Consiglio Europeoproposta di recovery Plan sarà pronta la voterà il Parlamento e oggi agli Stati Generali il giorno di Confindustria preoccupare dicevamo il focolaio di Pechino in Cina l’aeroporto della capitale Cancella 70% chiuse le scuole la Norvegia il focolaio in Cina non dipende dal nostro salmone nuovo focolaio anche in Germania 400 casi tra i dipendenti nell’impresa della carne in Westfalia una nuova ondata di sezioni nel sud degli Stati Uniti record di contagi in Brasile Svezia arriva a quota 5000 morti Gli scienziati britannici scommettono su un farmaco steroideo che diminuisce la mortalità del covid plauso della MS sarebbe una svolta salvavita andiamo in Corea le truppe della Corea del Nord si stanno riposizionando in due aree erano state smilitarizzati gli accordi firmati con la Corea del sud all’indomani della demolizione dell’ufficio di collegamento intercoreano di caidong lakna ha riferito in un Dispaccio che King John la potente sorella del leader Kim jong-un ha respintoora devo andare al nord inviati speciali dopo la dissoluzione del simbolo della Cooperazione bilaterale criticando la proposta del presidente sudcoreano monjane di riavvio del dialogo ed è tutto a voi la di una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa