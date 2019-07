Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai magistrati di Milano Gianluca savoini il Presidente dell’Associazione lombardia-russia indagato per corruzione internazionale nell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato il faccia a faccia tra savoini e magistrati si è tenuto in esterna al palazzo di giustizia Salvini parla di savoini D’Amico io conosco brave persone Fino a prova contraria io ho fiducia nelle persone se c’è uno stato di diritto Democratico Sei innocente meno che non si venga dimostrato i colpevoli ha detto Salvini duro scontro sulla manovra tra il premier Conte Salvini il Ministro dell’Interno convoca le parti sociali al Viminale provocagira delle premier la manovra si fa a Palazzo Chigi e decido io dice il presidente del consiglio di Maio attacca i sindacati sulla presenza di Siri l’ex Sottosegretario di cui il MoVimento 5 Stelle a otto e le dimissioni parole offensive inaccettabili per CGIL CISL e UIL Salvini tira dritto giri convochiamo nella prima settimana di agosto il 6 o il 7 agosto identica riunione con 43 associazioni e non escludo anche con altre ha detto Salvini il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato individuato Alitalia Quale partner da affiancare a delta e al Ministero dell’Economia per l’operazione Alitalia FS iniziare a lavorare quanto prima con i partner per condividere un piano industriale gli altri elementi dell’eventuale offerte hanno detto dall’azienda Di Maio ha sottolineato che lo Stato continuerà ad avere la maggioranza assoluta dell’azienda e quindi anche il controllo della newco nella cronaca ancoratragedia lanciato la figlia di 16 metri dal balcone del secondo piano e poi si è buttato giù la bimba è morta l’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli è venuta a San Gennaro Vesuviano secondo una prima ricostruzione l’uomo di 35 anni era in casa con la moglie della quale si sta separando le ha chiesto con una scusa di andare in un’altra stanza poi si è buttato con la figlia tutto al termine di una lite i carabinieri hanno ascoltato i familiari per stabilire cosa abbia fatto scattare la follia omicida è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa