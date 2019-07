Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli la tedesca Ursula von der leyen a guidare la prossima commissione europea divenendo Così la prima donna nella storia Europea a presiedere l’esecutivo comunitario dato il via libera dei 28 a conferirle lo centro è stato il Parlamento dell’Unione Europea che l’hai letta per il rotto della cuffia successore di Jean Claude junker con una maggioranza stima di 383 voti A fronte dei 327 contrari un’operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria con il supporto di militari del comando provinciale di Bologna e del gruppo di Aosta coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia regina è in corso per esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipocolpisce pericolose cosche della Ndrangheta di San Giorgio Morgeto e cittanova. nel nord Italia tute da di testo opzioni reati in materia di armi e stupefacenti al Nolo delle attività commerciali del territorio la borsa di Tokyo inizia gli scambi con segno meno seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi vicino ai rinnovati timori di ulteriori inasprimenti the dispute commerciali tra Pechino e Washington dopo le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump tu possibili nuovi dazi klinik cioè dello 0,30 1% Sul fronte dei cambi Lo Jannacci svaluta leggermente sul dollaro livello di 108, 20 e 121, 30 sull’euro l’iran ha rimorchiato in un suo porto una petroliera degli Emirati Arabi Uniti che transitava per lo stretto di hormuz dell’agenzia irna citando il ministro degli Esteri e portavoce del governo iraniano moldavi riferisce chesenza nome era in panne Tuttavia negli Stati Uniti degli Emirati hanno precisato che la nave aveva perso il contatto con l’armatore da sabato notte la camera americana a maggioranza Democratica la risoluzione che condanna i commenti razzisti del presidente Donald trump. le deputate perché vestirsi appartenenti a minoranze via libera è arrivato al termine di una seduta convulsa durante la quale speaker Nancy pelosi è stata ripresa dai colleghi per aver violato le regole vigenti che vietano di definire il presidente alla città o dire dichiarare razzisti i suoi commenti soluzione è stata approvata con 240 voti a favore 187 contrari ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime oggi

