Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la camera americana a maggioranza Democratica approva la risoluzione che condanna i commenti razzisti del presidente Donald Trump contro le deputate perché appartenenti a minoranze il via libera è arrivato il termine di una seduta convulsa quell’altra pada speaker Nancy pelosi è stata ripresa dai colleghi per aver violato le regole vigenti che vietano di definire presidente razzista può dire di dichiarare razzisti i suoi commenti sono alla tedesca Ursula von der leyen a guidare la prossima commissione europea divenendo Così la prima donna nella storia Europea vedere l’esecutivo comunitario dopo il via libera dei 28 a conferirle l’ho scelto è stato il Parlamento Unione Europea che l’hai letta per il rotto della cuffia successore di bisogno di un cazzousa tarda notte delira confermato la nomina agitata dai media francesi della Ministro dei Trasporti Born come ministra della transizione ecologica e solidale in sostituzione del dimissionario ballmer responsabile del portafoglio trasporti da due anni era piazzata finora sotto all’autorità dello stesso Ministero della transizione ecologica lascia presidente peruviano Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti ieri in esecuzione di una richiesta di estradizione presentata dalla magistratura di limite lo accusa dei presunti reati di corruzione e ho dato nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti nuovi minimi storici a giugno per i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento secondo il rapporto mensile Abi mi sento meglio per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,78 % mentre il tasso medio e sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari a 1,36 %preliminare sull’inchiesta principale relativa al disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola Pescara travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 è stata aggiornata al prossimo 27 settembre per dare il tempo alle difese di esaminare le circa 110 richiesta di costituzione di parte civile nella tragedia ha perso la vita 29 persone e per ora è tutto grazie dell’attenzione. alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa