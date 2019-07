Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Andrea Camilleri è morto oggi all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato da un mese l’autore dei libri del Commissario Montalbano aveva 93 anni per volontà della famiglia non ci sarà gente I funerali si svolgeranno domani in forma privata regista di teatro funzionario Rai poi il boom del romanziere a 60 anni 100 libri 27 su Montalbano un fenomeno da 31 milioni di copie del commissario finirà ascolti record per la serie tv con Luca Zingaretti vista 1,2 miliardi di telespettatori tutta Italia piange la morte del maestro Mattarella dichiara avvicinato gli italiani e libri per un maestro che ha saputo parlare a tutti la notizia fa il giro del mondo l’economia nel sud della disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 51,9% più di un giovane meridionale su due non lavoradall’analisi Cerca Mezzogiorno di luglio 2019 realizzato da Confindustria tsrm studi e ricerche per il mezzogiorno gruppo Intesa Sanpaolo secondo cui i disoccupati totali sono circa un milione e cinquecentomila mentre molto di più sono inattivi tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4 gli occupati sono tornati sotto la soglia dei suoi migliori Cambiamo argomento operazione della polizia dell’ FBI di New York arresti e Fermi disposti dalla dda del Capoluogo siciliano di presunto Invalsi e gregari del mandamento mafioso di Palermo il gelato il forte legame tra Cosa nostra e la criminalità organizzata statunitense in particolare la potente Gambino Crime Family di New York secondo l’inchiesta in Sicilia avevano ricostituito la loro Roccaforte presunti esponenti di una famiglia storica cellula palermitana decimata dalle capomafia Totò Riina negli anni 80 durante la Seconda guerra di mafia l’ultima notizia in chiusura Il mese scorso è stato il secondo giugno più caldo in Italia dal 1800 Cioè da quandodisponibili dati sulle temperature ad oggi per rende noto l’istituto di scienze dell’atmosfera è del clima del CNR secondo cui il primato della foresta però al 2003 Nel giugno scorso che quindi risulta il più potente degli ultimi 15 anni la temperatura è stata superiore di 3,30 gradi centigradi rispetto alla media e tutto grazie per averci seguito le mie tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa