Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte riferire sulla caso lega Russia in Parlamento parlando al Senato il 24 luglio accolta la richiesta del PD ricerca gruppo Marcucci per Zingaretti è un fatto positivo perché in una repubblica parlamentare e arrogante anomalo che il governo non riconosca le prerogative del parlamento Tardini contrattacca non riferisce sulla fantasia sul fronte dell’inchiesta PM valutano le posizioni di Miranda e Vannucci le due persone che si sono fatte avanti dicendo di avere partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 era legava al sacco della neo presidente della commissione europea Ursula von der leyen nostra preoccupazione dicendo che è sbilanciata tissima finestra su alcuni temi ed è passata per 9 voti e come te in Italia ci fosse un governo PDItalia Movimento 5 Stelle l’alleato pentastellato di vendita invece la propria coerenza e assicura che farà passare i prodotti alla neo presidente sei Patti presi con fronte sul Comitato italiano spiegano Fonti del vento non dovessero essere rispettati prenderemo atto che si è partiti con il piede sbagliato che non argomento quello del 2026 saranno le olimpiadi dell’era digitale spiega il presidente del Veneto Luca Zaia il lavoro impostato molto bene aggiungere che ti dovrà ragionare in maniera industriale poi annuncia che entro l’estate si vedrà la partita della governance A proposito invece dell’Inter per l’autonomia differenziata già che ribadisce che per firmare un contratto bisogna essere in due situazioni cosa devo firmare avverte io non firmo ultima notizia in chiusura la commissione Ué ha deciso di aprire un’indagine per verificare se l’utilizzo da parte di Amazon dai da degli indipendenti che vendono i loro prodotti attraverso la piattaforma del gigante dell’e-commerce di Seattle Violi le regole sulla concorrenza dobbiamo assicurare che Le piattaforme online ha detto la commissione Unione Europea alla concorrenza non èi benefici che il commercio elettronico offre consumatori attraverso comportamenti anti competitivi e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

