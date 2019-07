Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con il maggiore Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno casa fondi alla Lega sera il premier Giuseppe Conte riferire viene Parlamento parlando al Senato il 24 luglio accolta la richiesta del PD il capogruppo Martucci per Zingaretti è un fatto positivo perché in una repubblica parlamentare e arrogante anomalo che il governo non riconosca le tre erogative del parlamento Salvini contrattaccano riferisce sulla fantasia sul fronte inchiesta PM valutano le posizioni di grande Vannucci le due persone che si sono fatte avanti dicendogli avere partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 e l’Italia Piana Andrea Camilleri morto all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato da circa un mese l’autore dei libri del Commissario Montalbano aveva 93 anni per volontà della famiglia non ci sarà la camera ardente il funerale si svolgedomani in forma privata regista di teatro funzionario dai poi il boom da mangiare a 60 anni 100 libri 27 su Montalbano un fenomeno da 31 milioni di copie Il commissario finirà come dice più volte record per la serie tv con Luca Zingaretti vista da 1,2 miliardi di telespettatori negli anni tutta Italia piange la morte del maestro per Mattarella Camilleri avvicinato ogni libri con te di Chiara un maestro piazza. parlare a tutti la notizia fa il giro del mondo Al momento quello del 2026 saranno le olimpiadi dell’era digitale spiega il presidente del Veneto Luca Zaia osserva che il lavoro impostato molto bene aggiungere che ti dovrà ragionare in maniera industriale poi annuncia che entro l’estate si vedrà la partita della governance A proposito invece dell’Inter per l’autonomia differenziata diary Patrizia Lanza che per firmare un contratto bisogna essere in due tu scendi cosa devo firmare avverte che io non firmo ultima notizia chiusura la commissione Ué ha deciso di aprire un’indagine per verificare se l’utilizzo daAmazon dai dati degli indipendenti che vendono i loro prodotti attraverso la piattaforma del gigante dell’e-commerce di Seattle Violi le regole sulla concorrenza dobbiamo assicurare che Le piattaforme online ha detto la commissione Unione Europea con potenza non elimino i benefici che il commercio elettronico offre consumatori attraverso comportamenti anticompetitive tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

