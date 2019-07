Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno uomini della Guardia di Finanza sono in provincia di Livorno a casa di Francesco Vannucci il terzo uomo dell’incontro del 18 ottobre 2018 Hotel Metropol di Mosca 4 investigatori hanno suonato il campanello dell’abitazione chiedendo di parlare con ex bancario intanto sarà il premier Giuseppe Conte riferire sul caso dei Caduti in Parlamento il 24 luglio al Senato se vieni contrattaccano riferisco sulla fantasia c’è un’inchiesta aperta da mesi la chiudono Oggi Andrea Camilleri è morto all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato da un mese l’autore dei libri del Commissario Montalbano aveva 93 anni per volontà della famiglia non ci sarà camera ardente l’ultimo saluto sarà domani alle 15 a Milano per gli stranieri nel quartiere Testaccio di Roma regista di teatro funzionario dai poi Boom Ada romanziera 60 anni 100 libri 27 su Montalbano un fenomeno da 31 milioni di copie tutta Italia piange Lamamaestro per Mattarella Camilleri avvicinato gli italiani ai libri Conte dichiarare un maestro che ha saputo parlare a tutti gli esseri al narcotraffico colombiano è stato condannato da una corte di noi al tagliere per 10 capi di imputazione che il giudice gli ha ordinato anche di restituire 12,6 miliardi di dollari Come chiedeva la causa una somma che avrebbe ai proventi del traffico di droga negli Stati Uniti gestito dal suo castello prima che fossero Messico e processato per dire che gli è stato negato un giusto processo e lamentarsi delle condizioni carcerarie legate al futuro isolamento l’ultima notizia in chiusura dopo l’esperimento in Canada Instagram nasconde il numero di like anche in Italia il test inizio ad oggi non è una decisione definitiva una prova per sondare il parere degli utenti In futuro la decisione venisse applicata definitivamente sarebbe una rivoluzione per il mondo del marketing digitale degli influencer vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione sul foto e video condivisi e non su quanti like dicevano di Cetara Hopkins uno dei nomi ai vertici dell’azienda è tutto grazie per averci seguito all’inizio tornanoprossima edizione

