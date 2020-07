Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in via oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo sul tavolo il nodo dei fondi europei per la ripresa post covid forte Intesa tra Conte Macron nella direzione di una risposta ambiziosa immediata è fuori dalle regole la pretesa di avere il vetro su riforme dei singoli paesi come vorrebbe L’Olandese rotte afferma il premier italiano Il decreto rilancio è stato approvato definitivamente diventa legge il Senato ha confermato ieri la fiducia al Governo sul provvedimento con 100 cm voti a favore e 121 contrari il decreto prevede interventi per 55 miliardi di euro mai come in questo momento il governo sta lavorando con compattezza pensando unico fine la tutela del cittadino commenta i decessi accertati da coronavirus in Italia supera ogni 35.000 con il state istituto superiore della sanità che attestano per la prima volta come lo 89% di queste morti abbiano causa diretta proprio nel19 torna intanto accrescere il numero di nuovi contagi e decessi nel nostro paese rispettivamente 230 eventi in un giorno Serbia Montenegro e Kosovo entrano nella lista di paesi a rischio ancora un ricordo di contagi giornalieri da coronavirus negli Stati Uniti altri 68400 i nuovi decessi sono stati 974 in un giorno Il Brasile ha superato i 2 milioni di casi totali mentre i morti sono saliti a 78700 in India oltre un milione di contagi il Regno Unito accusa intanto la Russia di voler rubare i progressi scientifici occidentali sul vaccino maltempo sull’Italia oggi in particolare sulla fascia Adriatica e su parte delle regioni del centro i fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e grandinati è forte raffiche di vento allerta gialla su Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Abruzzo Molise Puglia e Basilicata una scossa di terremoto di magnitudo 42 è stata registrata alle 4:50 in Slovenia al confine col Friuli Venezia Giulia avvertita fino in Veneto il Sisma ha avuto i piceninon lontano da taipana e pulfero in provincia di Udine al momento non si segnalano danni a persone o cose alla stessa ora un forte terremoto di magnitudo 7 ha colpito la Papua Nuova Guinea la paralisi economica provocata dalla pandemia di coronavirus aprire alle mafie prospettive di arricchimento d’espansione paragonabili solo un contesto post bellico E l’allarme della direzione investigativa Antimafia oggi ci sono 51 enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose mai così alta dal 1991 sport nei posticipi della 33esima giornata della Serie A di calcio L’Inter vince 4-0 in casa della spalla e il Torino batte 3-0 il Genoa i nerazzurri di sonora meno Sei dalla Juve capolista oggi in campo la 35a DB Liga Real campione per la 34a volta per la Formula 1 a Budapest oggi le libere del GP d’Ungheria Zanardi i medici avviamo la riduzione di situazione ma la prognosi resta riservata È tutto Buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa