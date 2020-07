Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Bruxelles il Consiglio Europeo sul tavolo in modo dei fondi europei per la ripresa po’ scomode forte Intesa tra Conte Macron nella direzione di una risposta ambiziosa immediata è fuori dalle regole la pretesa di avere il vetro sui piani di riforma singoli paesi come vorrebbero avere Deruta afferma il premier italiano Il ministro dell’economia Gualtieri si dice fiducioso di una chiusura rapida del negoziato perché il lancio del Next Generation è essenziale per raggiungere una ripresa sostenibile la paralisi economica provocata dalla crisi del coronavirus si può aprire le mafie prospettive di arricchimento d’espansione paragonabile ritmi di crescita che può offrire solo un contesto bellico E l’allarme è contenuto nella relazione semestrale della dia inviata al parlamento secondo la quale la pandemia offre alle organizzazioni criminali la possibilità di mettere le mani su aziende di medie e grandi dimensioni in crisi di liquiditàquesto documento indica Che nel 2019 sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa 51 enti locali il numero più alto dal 1991 anno di introduzione della normativa che permette questi eventi decreto rilancio è stato approvato definitivamente diventa legge il Senato ha confermato ieri la fiducia al Governo sul provvedimento con 159 voti a favore e 121 contrari il decreto prevede interventi per 55 miliardi di euro mai come in questo momento il governo sta lavorando con compattezza pensando l’unico fine la tutela del cittadino commenta Di Maio i decessi accertati da coronavirus in Italia ogni 35.000 con Istat istituto superiore della sanità che attestano per la prima volta come lo 89% di queste morti abbiano causa diretta proprio nel covid-19 torna intanto accrescere il numero di nuovi contagi e decessi nel nostro paese rispettivamente 230 eventi in un giorno Serbia Montenegro e Kosovo entro nella lista dei paesi a rischio ancora un record di contatti giornalieri da coronavirus negli Stati Uniti altri 68 Mila300 i nuovi decessi sono stati 974 in un giorno Il Brasile ha superato i 2 milioni di casi totali mentre i morti sono saliti a quasi 78700 in India un milione di dadi in Israele in Poste nuove restrizioni durante il weekend nel tentativo di ridurre la curva dei contagi della seconda Ondata il Regno Unito ha chiuso intanto la Russia di voler rubare i progressi scientifici incidentali sole vaccino maltempo sull’Italia oggi in particolare sulla fascia Adriatica e su parte delle regioni del centro i fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e grandinati è forte raffiche di vento allerta gialla su in bagno Toscana e Lazio Umbria Marche Abruzzo Molise Puglia e Basilicata una scossa di terremoto di magnitudo 4,2 è stata registrata alle 4:50 in Slovenia al confine col del friuli-venezia Giulia è vestita in Veneto il film ha avuto epicentro non lontano da Titan Ae pulfero in provincia di Udine al momento non si segnalano danni a persone o cose alla stessa ora un forte terremoto di magnitudo 7 ha colpito la parte nuovaPortami posticipi della 33esima giornata della Serie A di calcio L’Inter vince 4-0 in casa della spalla il Torino batte 3-0 il Genoa i nerazzurri di Conte sono a meno Sei dalla Juve capolista oggi in capo la 35db Liga Real campione per la 34esima volta in Formula 1 Abu tappeto stile libere del GP d’Ungheria Zanardi medici avviano riduzione della situazione ma la prognosi resta riservata ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa