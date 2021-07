Ultime Notizie Roma del 17-07-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid aumentano i contagi soprattutto tra i giovani 2 milioni e mezzo di italiani con almeno 60 anni di età non ancora vaccinati Alcune regioni rischiano di tornare in zona gialla la prossima settimana sarà decisiva per frenare la curva dei contagi in aumento a causa della variante Delta al governo lavoro al Decreto emergenza al Green Park lo si vuole rilasciare solo con la Seconda dose e dovrebbe fungere da lasciapassare per aerei treni e 20 ristoranti palestre e piscine al chiuso le regioni con il più alto tasso di contagio sono Sardegna Sicilia Veneto Lazio e Campania eventuali cambi di colore saranno determinati dal tasso di ospedalizzazione e soprattutto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranzasalinbici arresti allo 091 2898 casi in 24 ore 11 decessi tasso di positività luna e 4% i nuovi casi abbassano L’età media dei contagiati a 28 anni questi gli ultimi dati C’è un focolaio di covid a Roma dopo la partita italia-belgio dei quarti di finale degli Europei 91 nuovi casi avevano assistito alla partita in un pub del quartiere Monteverde nel Regno Unito 1200 scienziati si schierano contro la totale eliminazione delle restrizioni antico videata trainer Boris Johnson un via libera pericoloso è prematuro dicono gli scienziati lutto nel mondo del cinema È scomparso l’attore libero De Rienzo aveva 44 anni è stato stroncato da un infarto napoletano di nascita cresciuta Roma aveva vinto un David di Donatello nel 2002 nel 2006 la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indaginecorpo dell’attore verrà eseguita l’autopsia il giornalista Dani se sidiki reporter Reuters è stato ucciso ieri in Afghanistan mentre seguiva gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino alla frontiera con il Pakistan si di chi era nel team che vinse il pulitzer nel 2018 per il reportage sulla crisi dei rifugiati rohingya è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa