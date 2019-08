Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata della lezione da Francesco Vitale in studio è morto nella sua casa a Los Angeles a 79 anni l’attore di Easy Rider Peter fonda simbolo di una generazione fonda fratello di Jane Fonda è figlio di Enrico è deceduto a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni È uno dei momenti più tristi della nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore afferma la famiglia invitando tutti a celebrare il tuo indomabili del suo amore per la vita da lunedì sarebbe pronto aprire la Presidenza del Consiglio di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi evitare la formazione La maggioranza e quanto sostengono Fonti del PD niente con vernici per fare le manovre basta ribadiscono i 5 Stelle arriva una secca smentita è una fake news per noi è importante solo il taglio345 parlamentari conclude la nota del MoVimento 5 Stelle e leader della Lega precisa differenza dei piedi Noi abbiamo votato per il taglio dei parlamentari bene il risparmio di mezzo miliardo ancora il risparmio di 2 miliardi con i porti chiusi sottolinea Salvini la situazione sulla openam è insostenibile serve una soluzione urgente così la commissione europea che allo stesso tempo vede con favore da subito.it stati membri disposti ad accogliere parte dei migranti della nave altre quattro persone sono state fatte sbarcare per ragioni mediche secondo il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa dei 13 mercati tranne un po’ di otite altri non avevano fatto logie Salvini attacca gli Ormeggi balle l’emergenza mediche io non mollo Ma i medici dello staff ci sono parlano di condizioni disperate la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona nel campione italiano di ciclismo Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos di mondi che avrebbe compiuto 77 anniprossimo 26 settembre si trovava nella zona di Recanati quando si è sentito male inutili i tentativi di rianimarlo fu l’unico a resistere Lavena vorace delle cannibale merckx secondo in assoluto a completare la tripla corona nei grandi giri campione del mondo nel 1973 Barcellona per drone e delle insidie di Sanremo il rivale Motta parla di un colpo durissimo e abbiamo argomento jfm Jet suicidato impiccandosi con un lenzuolo della tua brandina la conferma ufficiale arriva dei risultati dell’autopsia che a questo punto Sembrerebbero spazzare via quelle Teorie del complotto fiorite Miur giorni sui social media alcuni dei quali potrebbero la morte del Finanziere americano la famiglia Clinton una tesi alla quale persino il presidente Donald Trump è sembrato dare i creditori twittando alcuni dei posti in questione intan trascurata dai media ghislen Maxwell amiche complici ti attende la donna è stata fotografata a Los Angeles che abbiamo argomento dietro un inflessione Basta che a luglio si è fermata 104 per c’èqualcosa si muove non è più il Nord a registrare i tasti più alti ma il sud Bari Infatti super a Bolzano in detrazione Alcune grandi città del centro-nord l’agricoltura in controtendenza cresce ma il paese fermo farlo ripartire serve un piano che lo doti di infrastrutture e reti adeguate codice libere della Confederazione Agricoltori Autostrade per l’Italia informa che la Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma ad aprile 2018 aveva ritenuto che il sistema di controllo della velocità media tutor violazione norme relative alle proprietà intellettuali della società Craft e dove sei rimasto dovrebbe tornare attivo per il controesodo una donna incinta in preda alle doglie stata fatta scendere da un autobus a Napoli multata perché era senza biglietto la signora è andata a piedi in ospedale L’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico della città si è scusata cambiano ancora argomento Edin Dzeko ha rinnovato il contratto con la Roma fino a giugno 2000in queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il club desiderate che restassi dice Dzeko il confronto con i dirigenti lavoro con l’allenatore l’affetto dei compagni l’amore dei tifosi ancora più consapevole che la Roma è casa mia in questa era l’ultima notizia di informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa