Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata una bella relazione da Francesco Vitale in studio l’attore Peter fonda è morto a Los Angeles all’età di 79 anni due volte nominato all’Oscar fonda è leggendario interprete di Easy Rider film del 1979 che ha segnato un’intera generazione Peter fonda è deceduto nella sua abitazione a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni che di recente aveva costretto a entrare e uscire dall’ospedale È uno dei momenti più tristi della nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore afferma la famiglia invitando tutti i suoi fan celebrare il suo indomabile spirito il suo amore per la minore di Peter per favore brindate alla libertà e torniamo a parlare della crisi di governo e la morosa fake news così il MoVimento 5 Stellebisce con fermezza il retroscena circolata nelle ultime ore secondo cui nella negoziazione per una riappacificazione con la lega Matteo Salvini Avrebbe offerto Luigi Di Maio la Presidenza del Consiglio in Movimento 5 Stelle ribadisce che non c’è nessun dialogo con la lega che chiede nuovamente l’approvazione del taglio dei parlamentari secondo le fonti Idem l’obiettivo principale sarebbe quello di evitare ogni costo la formazione di una nuova secondo le stesse fonti contatti lidhem con i 5 Stelle per un possibile governo istituzionale sono sospesi in attesa degli sviluppi della crisi altro lutto questa volta nel mondo ciclismo l’ex campione italiano Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos in Sicilia di mondi che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre si trovava nella zona della spiaggia Recanati quando si è sentito male la notizia è stata confermata dai carabinieri inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti dei medici del 118ancora il caso Open Arms la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e Bruto di ufficio in merito al caso del imbarcazione con a bordo 134 migranti che si trova a poche centinaia di metri dal porto di Lampedusa dopo aver trascorso 15 giorni in mare fondi dell’ufficio diretto da Luigi patronaggio e Salvatore Vella confermano che l’apertura di un fascicolo al momento a carico di ignoti è la Conseguenza della presentazione di due sposi da parte dei legali della nge dei Giuristi democratici e abbiamo ancora argomento il dipartimento di giustizia americano ha emesso un mandato per la confisca della petroliera iraniana Grace uno appena rilasciato dalle autorità di Gibilterra sulla base di violazioni legali che includono la frode bancaria e il riciclaggio di denaro le autorità americane spiegano che la confisca riguarda il petrolio è in 990 $5000 a bordo della petroliera che affermano ha cercato di accedere legalmente al sistema finanziario americano per sostenereinsegne illegali alla Siria da parte del corpo delle guardie della rivoluzione islamica era l’ultima notizia buon proseguimento di stomaco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa