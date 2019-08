Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 10:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da 15 giorni la nave Open Arms in mare con 134 persone a bordo La situazione è drammatica da 15 giorni donne uomini bambini sono costretti in spazi ristretti nella paura nell’incertezza di quello che succederà sono persone che hanno vissuto l’orrore dei campi di detenzione in Libia torture stupri lavori forzati hanno già portato enormi sofferenze e non possiamo aggiungerne altre questa la denuncia di Oscar Camst e del fondatore di Emergency Gino Strada e gli ultimi giorni le condizioni di salute psicofisica di ulteriormente aggravate con atti di autolesionismo e minacce di suicidio che rendono ingestibile la situazione mettono in pericolo imminente di vita le persone al mondo bisogna agire nelle prossime ore dicono chenotizie immediatamente autorizzato lo sbarco A Lampedusa prima che ti aggiungano altre tragedie a quelle già visto che cambiamo argomento torniamo negli interni della crisi di governo il mondo politico in attesa di martedì 20 il giorno cruciale per risolvere la crisi agostana del governo giallo-verde Quando Giuseppe Conte si presenterà in aula per rendere delle comunicazioni come richiesto dopo l’annuncio della lega di volerlo sfiduciare continua il dibattito sulla crisi una nota del MoVimento 5 Stelle smentisce la voce diffusa che Matteo Salvini è pronto aprire perfino alla Presidenza del Consiglio Luigi Di Maio furbi riappacificare gli alleati far rientrare le crisi di governo per evitare la formazione di una nuova maggioranza quanto riportato da alcuni organi di stampa e totalmente fa sono stato lì nel Movimento 5 Stelle che smentisce così le retroscena secondo cui starebbe trattando con la lega un nuovo Governo giallo-verde guidato da Di Maio con Salvini il suo vice e cotte spedito a Bruxelles comenon solo proteggono i pentastellati nessuno dei quotidiani ha contattato fonti ufficiali del MoVimento 5 Stelle con l’intento di verificare questa clamorosa fake news sono cascati nel giochino di qualcuno ma siamo abituati Ormai non ci interessano poltrone non ci interessano giochi di Palazzo ha detto per noi è importante il taglio dei 345 parlamentari per dare un grande segnale di cambiamento. abbiamo sempre lavorato per fare il meglio del paese soprattutto in questo momento dopo che la lega ha fatto piombare l’Italia in una crisi senza precedenti ha commentato Di Maio possiamo pagina la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello di Roma che lo scorso Aprile aveva ritenuto che il sistema di controllo della velocità media il cosiddetto Tudor violasse le norme relative alla vita intellettuale della società Craft dovesse essere rimosso lo rende noto Autostrade per l’Italia annunciando che già in corso la riattivazione del sistema sulla rete autostradale si conta di poter attivare i controlli della velocitàsu circa 1000 km di zappe entro il giorni del controesodo avrei già i funerali di Nadia Toffa sono centinaia le persone che hanno voluto partecipare nel Duomo un lungo applauso ha accompagnato l’arrivo del feretro in chiesa praticamente tutti i colleghi della iena conduttrice scomparsa a 40 anni per un male incurabile torniamo all’estero la Corea del Nord di Butera di capacità militare invincibili che nessuno si era provocare lo ha detto il leader di Pyongyang Kim jong-un commentando il lancio di altri due mesi ieri secondo quanto riporta l’agenzia di stampa del espresso Inoltre grande soddisfazione per i lanci avvenuti sotto la supervisione e per i tasti di successo misteriosi e sorprendenti dei tuoi test militari era l’ultima notizia diventa discorso

