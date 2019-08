Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio è morto a Los Angeles Peter Fonda l’età di 79 anni due volte nominato all’Oscar è stato il leggendario interprete di Easy Rider film che ha segnato una generazione attore regista che è deceduto nella sua abitazione era figlio di Henry Fonda il fratello di Jane Fonda altro lutto nel mondo dello Sport a 66 anni è morto un Felice Gimondi campione del ciclismo mondiale in vacanza insieme alla famiglia era ospite di una struttura alberghiera di Giardini Naxos la località turistica del messinese nei pressi di Taormina quando si è sentito male stava facendo il bagno lo specchio d’acqua intervenuta anche una motovedetta della Guardia Costiera ma tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici sono stati inutili Let’s campione italiano che era sofferente di cuore secondo i soccorritori sarebbe moltoinfarto la procura di Agrigento apre un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e violenza privata in seguito gli esposti dei regali della Open House la nave ferma a largo di Lampedusa con i 134 migranti a bordo immediato il commento di Matteo Salvini per difendere l’Italia agli italiani o non mollo Chi ha paura muore ogni giorno Chi non ha paura muore una volta sola l’imbarcazione da 15 giorni in mare in attesa di un porto sicuro quanto riportato da alcuni organi di stampa in merito alle voci che vogliono Matteo Salvini avere offerta Luigi Di Maio la poltrona di Palazzo Chigi per ricomporre la frattura del Governo è totalmente pazzo Lo si legge in una nota del MoVimento 5 Stelle nessuno dei quotidiani e contattato fonti ufficiali del movimento con intento di verificare questa clamorosa fake news Si ribadisce non ci interessano le poltrone e i giochi di Palazzo che abbiamo decisamente argomento parliamo di scuola anche per il personale ATA il governo e l’amministrazione scolastica non hanno ilfunzione di cancellare il precariato ne abbiamo parlato con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico poche poche rispetto agli 80000 che servirebbero al mondo della scuola così rispetto alle 12000 sulla storia degli esclusi coloro che magari piuttosto che 10 anni interi Ecco che ora domani sul posto. sto facendo ricorso così come anias sta facendo un ricorso per garantire la stabilità in tutto questo la recente sentenza della Corte dei Conti in adunanza plenaria sulla ricostruzione di carriera del personale Ata che fatta da un profilo all’altro e cosa collaboratore amministrativo che spinge anche a me di mettere in gioco tutte le pratiche per personale ATA di conoscere per intero tutto il dispiacere ruoloun altro perché la cosiddetta temporizzazione era un qualcosa di possibile ma non obbligatorio verso una scelta fatta dal lavoratore per avere una ricostruzione di carriera migliore più favorevole Ecco che quindi sul personale invita tutti quanti ad andare nelle proprie pagine Prr andare a verificare per cominciare ad avere qualche dispenser rispetto al presente che sono i soliti La rana Certo che siano cambiate migliorati rispetto alle qualifiche rispetto anche i ruoli che il personale è tutto in redazione Gabriele alla gita Francesco Vitali studio l’augurio di una buona giornata e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa