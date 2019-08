Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la torre Peter fonda è morto Los Angeles all’età di 79 anni due volte nominato all’Oscar fonda il leggendario interprete di Easy Rider film del 1969 che ha segnato un’intera generazione Peter fonda è deceduto nella sua abitazione a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni che di recente lo aveva costretto entrare e uscire dall’ospedale È uno dei momenti più tristi della nostra vita e non siamo in grado di fare le parole adatte per descrivere il nostro dolore afferma la famiglia invitando tutti i suoi fan e celebrare il suo indomabile spirito il suo amore per la vita in onore di Peter per favore nostri brindate alla libertà e torniamo a parlare di politica della crisi di governo Conte prepara il discorso al Senato con addio a Salvini occhi puntati quindi il martedì 20 agosto giornata clou di questacrisi agostana che tra l’altro tecnicamente ancora non si potrebbe chiamare crisi dato che il presidente del consiglio non si è dimesso e non è stato fiduciato voltiamo ancora Pagi andiamo a parlare di cronaca partendo dagli esteri Jeffrey epstein si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo della sua bambina la conferma ufficiale arriva dei risultati dell’autopsia secondo cui eckstein avrebbe legato alla parte alta del letto a castello di cui era dotata la sua cella sembrano quindi essere spazzate via le teorie del complotto sulla morte del miliardario al centro di scandali sessuali accuse pesantissime di pedofilia e abusi sessuali ultimi giorni soprattutto sui social erano fiorite queste versioni complottiste Una delle quali imputano alla morte di Einstein addirittura la famiglia Clinton una tesi alla quale persino il presidente Donald Trump è sembrato dare alcuni dei post in questione ancora lutto questa volta nel mondo del ciclismo l’ex campione italiano Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque deiNaxos in Sicilia Gimondi che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre si trovava nella zona della spiaggia Recanati quando si è sentito male la notizia è stata confermata dai carabinieri inutili tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti dei medici del 118 torniamo in Italia sono morti in ospedale due fratelli di 16-17 anni che sono finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 in provincia di Bergamo secondo una ricostruzione dei Carabinieri il primato sparse è stato il diciassettenne visto che era in difficoltà si è buttato in acqua anche il sedicenne per aiutare entrambi poi anche il più grande dei tre Un diciottenne che è riuscita a salvarsi aggrappandosi un salvagente che gli avevano lanciato i bagnanti recuperati in gravissime condizioni di altri due sono stati portati con l’elisoccorso uno all’ospedale civile di Brescia Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte nessuno dei ragazzi sapeva nuotare sarebbero stati traditi da una buca presente a una decina di metri dalla Rina e noi ci fermiamo qui Buon proseguimentoascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa