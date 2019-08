Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale gli auguri di un buon pomeriggio vi arriva da Francesco Vitale da tutta la redazione Nuovo appuntamento con l’informazione con le notizie dall’Italia e dal mondo è morto nella sua casa a Los Angeles a 79 anni l’attore di Rider Peter fonda simbolo di una generazione fonda fratello di Jane Fonda e figlio di Henry Fonda è deceduto a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni È uno dei momenti più tristi della nostra vita e non siamo in grado di fare le parole adatte per descrivere il nostro dolore afferma la famiglia invitando tutti i fan a celebrare il suo indomabile spirito il suo amore per la vita Cambiamo argomento la procura di Agrigento ha acquisito dei documenti relativi alla dalla guardia costiera tra questi anche la comunicazione con cui il centro di ricerca e soccorso di Roma scrive chiedendo una risposta urgente al Ministro dell’Interno sostenendo che non vi sono impedimenti di sorta lo sbarco e chiedendo disenza ulteriore indugio l’ingresso della operam nel porto di Lampedusa immediata la reazione di Salvini in 16 giorni sarebbe già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna quella della è una Italia politica non certo Umanitaria giocato sulla pelle degli immigrati vergogna io non mollo scrive sotto i per la polizia ascolterai medico di Lampedusa Francesco Cascio che ieri aveva sostenuto che i 13 migranti sbarcati non presentavano problemi di salute Salvo uno con l’otite è davvero sarebbe pronto a offrire la Presidenza del Consiglio di Maio pure di riappacificare gli alleati far rientrare la crisi evitare la formazione di una maggioranza e quanto sostengono Fonti del PD niente governicchio per fare la manovra e basta ribadiscono il No dai 5 Stelle arriva una secca smentita è una fake news per noi è importante il solo il di 345 parlamentari conclude la nota del MoVimento 5 Stelle e leader della Lega precisa differenza del PD Noi abbiamo votato per il taglio dei parlamentari bene il risparmio di mezzo miliardo ancora megliovideo miliardi con i porti chiusi sottolinea in Salvini Cambiamo argomento migliaia di professori sfidando la pioggia battente hanno aperto a Hong Kong le manifestazioni di un nuovo weekend ad altissima tensione le centinaia di mezzi blindati di migliaia di unità paramilitari cinesi convenuti a shenzhen a pochi chilometri da Lax Bologna si tratta del primo dei tre appuntamenti che oggi sono ufficialmente in programma tutti i provati che pur diverse correzioni di mature dalla polizia il dipartimento di giustizia americano ha emesso un mandato per la confisca della petroliera iraniana Grace One appena rilasciata dall’autorità di Gibilterra sulla base di violazioni legali che includono la frode bancarie le riciclaggio di denaro le autorità americane spiegano che la confisca riguarda il petrolio è 990 $5000 a bordo della petroliera che ha cercato di accedere illegalmente al sistema finanziario americano per sostenere le consegne legali alla Siria da parte del corpo delle guardie della rivoluzione islamica Cambiamo argomento un ex campione italianoFelice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque dei Giardini Naxos di mondi che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre si trovava nella zona di Recanati quando si è sentito male inutili i tentativi di rianimarlo fu l’unico a resistere la vena vorace delle cannibale secondo in assoluto a completare la tripla corona nei grandi giri campione del mondo nel 1973 a Barcellona cronaca sono morti in ospedale due fratelli di 16-17 anni pakistani che sono finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 in provincia di Bergamo recuperati in gravissime condizioni sono stati portati con l’elisoccorso 1 agli Spedali Civili di Brescia 1 al Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte di un’inflazione Basta che a luglio si è fermato allo 0,4% qualcosa si muove non è più il Nord a registrare i tassi più alti da in Sud Bari infatti sopra Bolzano in deflazione alcunedel centro-nord l’agricoltura in controtendenza cresce ma il paese fermo per farlo ripartire serve un piano che lo dote di infrastrutture e reti adeguate lo dice leader della Confederazione Agricoltori e buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa