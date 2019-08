Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Per quanto attiene non vi sono impedimenti di sorta lo sbarco lo scrive il comando generale della Guardia Costiera eliminare al Ministero delle Infrastrutture quello della relazione l’autorun scrivendo con urgenza una risposta Sullo sbarco dei migranti la richiesta del Centro nazionale di coordinamento del Soccorso Marittimo fa seguito alla diffida che legali dell’anno Gli spagnoli hanno inviato comando generale chiedendo di autorizzare senza ulteriore indugio l’ingresso della Opel nel porto di Lampedusa Torniamo a parlare di politica Matteo Salvini ha provato a fregarci tutti alla fine si è fregato lui lo si legge in un post sul blog del MoVimento 5 Stelle dal titolo se vieni sceglie Silvio ma anche lui lo snobba pubblicato questa mattina il paradosso di tutto questo che ora pare sia lo stessoparli gli ha dato picche ironizzano i pentastellati chissà cosa penseranno adesso coloro che negli ultimi mesi si erano avvicinati per la prima volta la lega Salvini ha preferito Arcore a voi è vero applicarsi tutti ma alla fine si è fregato tirate le somme così si scrive nel blog del MoVimento 5 Stelle ma cambiamo decisamente argomento letto il ciclista Bergamasco Felice Gimondi è morto a Giardini Naxos Dove si trovava in vacanza a causa di un malore mentre faceva il bagno nel mare letti campione del mondo che avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 29 settembre si è sentito male ea nulla Sono valsi i soccorsi Gimondi sarebbe morto per un arresto cardiaco la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello di Roma che lo scorso Aprile aveva ritenuto che il sistema di controllo della velocità media cosiddetto tutor Viola se le norme relative alle proprietà intellettuali della società Craft e dovesse essere rimosso lo rende noto Autostrade per l’Italia annunciando che è già in corso la riattivazione del sistema sulla retesi conta di poter attivare i controlli della velocità media sul circa 1000 km di tempo i giorni delle controesodo andiamo all’estero le diverse migliaia di professori che oggi hanno lasciato indossando abiti neri colore scelto da attivisti e studenti per le proteste Pro democrazia hanno dato nastri bianchi alle inferriate di metallo intorno alla government House la residenza della governatrice cara A riaffermare la solidarietà al movimento partito inizio giugno in base ai media locali alle immagini diffuse sui social il corteo ribadito anche la convinzione che debba stare dare risposte alle domande di dimostranti smettendo di fare ricorso alla violenza della polizia per disperdere coloro che partecipano alle manifestazioni E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento via la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa