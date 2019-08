Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il MoVimento 5 Stelle Blog delle stelle ironizza Ma come non doveva Non mollare tutti la poltrona hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciano essere pronti a dimettersi blocco e invece ancora sono lì incollati alla poltrona senza pudore in chiaro riferimento ai ministri della Lega allora a votare ottobre con l’effetto di aumentare l’IVA al 25% è folle non possono essere le famiglie a pagare la frizione di qualche aspirante leader scrive l’ex premier Matteo Renzi su Facebook aggiungendo non possiamo condannare L’Italia alla ricezione per questo serve un governo istituzionale che pensi al paese e non ai destini dei singoli partiti la cronaca sono morti in ospedale e due fratelli di 16 e 17 anni pakistani che sono finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo18 in provincia di Bergamo ricoverato in gravissime condizioni sono stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella lutto nel mondo dello Sport omaggi dall’Italia e dal mondo per Felice Gimondi campione di ciclismo pupazzo ieri mentre ero al mare Giardini Naxos il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo luglio ricordando nei tanti successi che hanno dato prestigio Alitalia nello sport e il suo stile di grande valore del comportamento sportivo è umano La scomparsa del campione trova posto sulle prime pagine dei principali quotidiani non solo sportivi con un omaggio all’uomo e dal titolo dell’equipe addio a Gimondi rappresentata la classe all’italiana l’ultima notizia in chiusura di economia dietro un’inflazione basta che a luglio si è fermata 0,4% qualcosa si muove non è più il Nord a registrare i tassi più alti mai le sud Bari Infatti super a Bolzano in deflazione Alcune grandi città del centro-nord l’agricolturain controtendenza cresce ma il paese fermo per farlo ripartire salgo piano che lo doti di infrastrutture e reti adeguate lo dice il leader della Confederazione Agricoltori per tutto Grazie per averci seguito le news nella prossima edizione

