Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione migranti nel primo piano la procura di Agrigento acquisito dei documenti relativi al Open Arms dalla guardia costiera per queste anche la comunicazione con cui il centro di ricerca e soccorso di Roma scrive chiedendo una risposta urgente al Ministro dell’Interno tu tenendo che non ci sono impedimenti di sorta lo smalto e chiedendo di autorizzare senza ulteriori indugi ingresso della Open Arms nel porto di Lampedusa immediata la reazione del Ministro dell’Interno Salvini quella dello nge una battaglia politica non certo Umanitaria giocata sulla pelle degli immigrati vergogna Io non lo scrive su Twitter la polizia Ascolta il medico di Lampedusa Francesco Cascio che ieri aveva sostenuto che i 13 migranti fatti sbarcare non presentavano problemi di salute Salvo uno con l’otite è che oggi confermaseperti Chiari Cambiamo argomento è morto nella sua casa a Los Angeles tra 79 anni l’attore di Easy Rider Peter fonda simbolo di una generazione fonda fratello di Jane Fonda e figlia di Henry è deceduta a causa di problemi respiratori dovuti ad un cancro ai polmoni È uno dei momenti più tristi della nostra vita non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro doloretta ferma la famiglia invitando tutti i fan a celebrare il suo indomabile spirito e il suo amore per la vita di migliaia di professori sfidando la pioggia battente ha un aperta ad Hong Kong alla manifestazione di un uomo weekend ad altissima tensione tutte le centinaia di mezzi blindati e le migliaia di unità paramilitari cinesi convenuti a shenzhen a pochi chilometri dalle ex colonia inglese si tratta del primo dei tre appuntamenti che oggi sono ufficialmente in programma E provati sia pure con diverse correzioni limature dalla polizia 1 ultima notizia in chiusura il dipartimento di giustizia statunitense ha emesso un mandato per la confisca della petroliera iraniana graystone appena rilasciata dall’autorità ditu la base di violazioni legali che includono la frode bancaria e il riciclaggio di denaro e autorità americane spiegano che la confisca riguarda il petrolio è 990 $5000 a bordo della petroliera che affermano ha cercato per chiedere illegalmente al sistema finanziario americano per sostenere le consegne legali alla Siria da parte del corpo delle guardie della rivoluzione islamica è tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa