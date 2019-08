Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno migranti nel primo piano e le premier Giuseppe Conte ha chiesto con una nuova lettera a Matteo Salvini immediato delle persone di età inferiore a 18 anni a bordo della nave Open Arms e da Palazzo Chigi si fa sapere che c’è la disponibilità di Francia Germania Lussemburgo Portogallo Romania e Spagna condividere gli oneri dell’ospitalità per tutte le persone indipendentemente dalla loro età secca la replica del vicepremier leghista Salvini lo sbarco dei presunti minori è una scelta di esclusiva responsabilità del premier e la linea della terminale non cambia idea diversa da quella di Conte poi gliele da del Carroccio cede e consente lo sbarco dei Minori mio malgrado sottolinea certo la tua decisioneriprendo sia con te quale ennesimo esempio di leale collaborazione sbarcano in 28 la procura di Agrigento ha acquisito documenti della Guardia Costiera che aveva chiesto al Viminale sbarchi migranti inviato un ispezione per verificare lo stato di salute dei profughi la cronaca sono morti in ospedale i due fratelli di 16 e 17 anni pakistani che sono finiti sotto acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 in provincia di Bergamo recuperati in gravissime condizioni sono stati portati con l’elisoccorso 1 agli Spedali Civili di Brescia e uno alla Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte ultima notizia in chiusura L’Italia si conferma al top tra i paesi europei nel trasporto crocieristico classificandosi al primo posto tra i paesi dell’Unione Europea da cui partono i viaggiatori certifica eurostat diffondendo i dati del 2017 anno record per il numero dei croceristi in partenza dai porti del Ue 7 milioni di cui quasi uno su tre salpato da un po’italiano a te sì quest’anno in 30 milioni e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa