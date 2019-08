Ultime Notizie Roma del 17-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con il Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano del MoVimento 5 Stelle sul blog delle stelle ironizza riferendosi ai ministri della Lega Ma come non dovevano fare tutti la poltrona hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco e invece sono ancora lì incollati alla poltrona senza pudore per l’ex premier ha Matteo Renzi andare a votare a dott con l’effetto di aumentare l’IVA al 25% è folle scrive su Facebook non possono essere le famiglie a pagare le ambizioni di qualche aspirante leader e non possiamo condannare L’Italia alla recessione per questo serve un governo istituzionale che pensi concludi Renzi al paese non ai destini dei singoli partiti replica Matteo Salvini Renzi dice il Ministro dell’Interno e vicepremier faccia dicon tutti i dati che ha fatto piacere in Italia di professori e sfidando la pioggia battente hanno aperta ad Hong Kong delle manifestazioni di un weekend ad altissima tensione viste le centinaia di mezzi blindati e le migliaia di unità paramilitari cinesi convenuti a shenzhen a pochi chilometri dalle ex colonia inglese più di 476000 persone hanno preso parte a te ma a parte alla manifestazione pro Pechino promossa da Facebook guardo con Kong Allianz gruppo che include leader politici del business locali Pro establishment voce negli Stati Uniti precisamente sulle colline di Hollywood perché è morto nella sua casa a Los Angeles tra 79 anni l’attore di Easy Rider Peter fonda simbolo di una generazione fonda fratello di Jane e figlio di Henry è deceduta a causa di problemi respiratori dovuti ad una polmonite uno dei momenti più tristi della nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore a ferma la famiglia invitando tutti fanno a celebrare il suo indomabile Spiritoamore per la vita per siamo negli Stati Uniti perché il dipartimento di giustizia americano hai messo un mandato per la confisca della petroliera iraniana Grease quando è rilasciata dall’autorità di Gibilterra sulla base di violazioni che includono la frode bancaria e il riciclaggio di denaro e piega che la confisca riguarda il petrolio è il 990 $5000 a bordo che affermano ha cercato di accedere illegalmente al sistema finanziario statunitense per sostenere le consegne illegali alla Siria è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa