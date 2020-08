Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 17 agosto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo chiude le discoteche impone l’obbligo di mascherine nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6 del mattino la decisione dopo un vertice con i governatori nuovo ordinanza del ministro speranza sostegno economico gli operatori che annunciano ricorso al TAR richiedono compensazioni con cassa integrazione IVA al 4% da 4 miliardi di fatturato a rischio Intanto sono 472 nuovi positivi in Italia 150 e non rispetto al dato per cedente ma anche i tamponi sono in calo primi test a Fiumicino per i circa duemila vacanzieri attesi dalle aree considerate a rischio di spagna Grecia Croazia e Malta da regione Lazio per limitare i disagi aumentato il numero dei medici e del personale sanitario in aeroporto Il drive-in di Roma anche la Lombardia sta lavorando per allestire vicino agli scavi di Linate Malpensa entro la metà della prossima settimana postazioni per i tamponi anche con voistrutture ospedaliere che arriva ad Orio al Serio può andare all’ospedale di Seriate Bergamo Dove si eseguono i test senza prenotazione si assottiglia di 4 punti di vantaggio di biden su Trump e per Stati Uniti Al candidato dem in ticket con kamala Harris il 50% delle preferenze Secondo l’ultimo sondaggio della CNN la coppia tramvai penso e arriva al 46% oggi prende il via la convention Democratica la prima solo virtuale della storia degli Stati Uniti negli stessi giorni presidente americano parlerà in quattro stati Wisconsin Pennsylvania Minnesota e Arizona Alta tensione sul voto che Marco momento il giapponese è crollato del 78 % tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedente sotto l’impatto della pandemia di coronavirus non crollo storico che ha segnato un terzo trimestre consecutivo contrazioni per la terza economia mondiali questo caro Secondo i dati preliminari diffusi dal governo Segue i cavi del primo trimestre che ha segnato l’entrata in recessione del paese cronaca suiincidente aggressione da animali inferociti solo ipotesi E tanti dubbi sulla sorte di Viviana Parisi del piccolo Gioele nella tragedia di Caronia in provincia di Messina e poi ci sono buchi temporali testimoni dello scontrino autostrada spariti Ah malgrado gli appelli a parlare con gli inquirenti che rendono la vicenda sempre più un rompicapo per gli investigatori quattro occupanti di un barchino sono rimasti feriti a Venezia la loro il capo Si è scontrato contro un vaporetto l’incidente avvenuto nei pressi dell’arsenale in seguito all’urto i quattro della piccola imbarcazione sono finiti in acqua due in condizioni serie trasferiti a Mestre e del buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa