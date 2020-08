Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale è lunedì 17 agosto Buona giornata dalla redazione da Francesco in studio il governo chiude le discoteche impone l’obbligo di mascherine nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6 del mattino la decisione dopo un vertice con i governatori nuovo ordinanza del ministro speranza sostegno economico agli operatori che il ricorso al TAR e chiedono compensazioni con cassa integrazione IVA al 4% per 4 miliardi di fatturato a rischio Intanto sono 472 nuovi positivi in Italia 150 in meno rispetto al dato precedente ma anche i tamponi sono in calo primi test a Fiumicino per i circa duemila vacanzieri attesi dalle aree considerate a rischio di spagna Grecia Croazia e Malta la regione Lazio per limitare i disagi aumenta il numero di Medici e del personale sanitario in aeroporto e drive-in di Roma anche la Lombardia sta lavorando per allestire vicino agli scavi di Linate e Malpensa entro la metà della prossima settimana postazioni per i tamponi anchestrutture ospedaliere che arriva Orio al Serio può andare all’ospedale di Seriate in provincia di Bergamo Dove si eseguono i test senza prenotazioni si assottiglia quattro punti di vantaggio di biden su Trump per Stati Uniti diventi al candidato dem in ticket con kamala Harris il 50% delle preferenze Secondo l’ultimo sondaggio della CNN la coppia Trump Mike pence arriva al 46% oggi prendo via la convention Democratica la prima solo virtuale nella storia degli Stati Uniti gli stessi giorni il presidente americano parlerà in quattro stati Wisconsin Pennsylvania Minnesota e Arizona Alta tensione sul voto per poi Cambiamo argomento del PIL giapponese è crollato del 78 x 103 aprile-giugno rispetto al trimestre precedente sotto un impatto della vendemmia di coronavirus un crollo storico che ha segnato un terzo trimestre consecutivo di azione per la terza economia mondiale questo calo Secondo i dati preliminari diffusi dal governo segue Cali del primo trimestre è nel Quarto trimestre 2019 che ha segnato l’entrata in recessione del paeseandiamo a ora in Italia suicidio incidente aggressione da animali inferociti solo ipotesi E tanti dubbi sulla sorte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele nella tragedia di Caronia in provincia di Messina e poi sono buchi temporali e testimoni dello scontro in autostrada spariti malgrado gli appelli a parlare con gli inquirenti che rendono la vicenda sempre più un rompicapo per gli investigatori quattro occupanti di un barchino sono riferiti a Venezia dopo che loro scappo Si è scontrato contro un vaporetto l’incidente avvenuto nei pressi dell’arsenale in seguito all’urto e 4 della piccola imbarcazione sono finiti in acqua due in condizioni serie trasferiti a Mestre è il Siviglia la prima finalista di Europa League e gli spagnoli battono a Colonia il Manchester United rimontando il rigore di Bruno fernandes in avvio del match con Suso al ventunesimo e dei Kong al settantesimo dopo aver rischiato più volte di andare sotto inizio di ripresa salvato ad alcune straordinarie parate del portiere bo1 la squadra di lopetegui attende ora la vincente nella semifinale di oggi Inter Shakhtar DonetskTrionfo Aiutami zona GP di Spagna il pilota Mercedes ha vinto restando in testa dall’inizio alla fine e secondo posto per la Red Bull di Max verstappen davanti all’altra Mercedes di valtteri bottas settima Fosco per Bastia mettere ritiro per la Ferrari di carne per problemi al motore in MotoGP pauroso incidente in Austria dopo un contatto le motorizzato e Morbidelli hanno carambolato più volte ma hai provato una paura che mi ha detto il campione di Tavullia vero miracolato tutti contro zarco responsabile del contatto è un mezzo assassino la vittoria di Dovizioso Ducati davanti a Mira e Miller E questa era l’ultima notizia buona giornata e buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa