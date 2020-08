Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente del consiglio superiore di sanità è membro del comitato tecnico scientifico ferma i contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo mantenere l’epidemia disagi per i controlli dei vacanzieri che torno dalle aree considerate a rischio di spagna Grecia Croazia e Malta scoperto il primo positivo dopo i test a Fiumicino ragazzo di ritorno dal male nel mondo quasi 300 la casa in 24 ore lì in via supera i 50000 morti secondo il bollettino del 16 agosto in Italia sono 479 nuovi casi 4 morti nelle ultime 24 ore il governo nel vertice con le regioni ha disposto la chiusura discoteche sale da ballo anche all’aperto e l’obbligo di mascherina tra le 18 e le 6 nei luoghi pubblici soggetti ed assembramenti te se negli aeroporti è che il rientro dalle vacanze diciamo primo positivo scoperta Fiumicinobonus 2020 100 CV in arrivo a quelli che si possono ancora chiedere dal Veneto alla Puglia aumentano i popolari per Locatelli bisogna riaprire le scuole ogni costo con la chiusura delle discoteche Siri una perdita di fatturato di 4 miliardi i 10 Paesi con più contagi nelle ultime 24 ore decisione del governo mascherini luoghi pubblici dalle 18 alle 6 una bimba di 5 anni in gravi condizioni a Padova È intubata nelle messe si può tornare a cantare in coro stop anche alle distanze tra i parenti queste le notizie principali ma in profondità coronavirus la decisione del governo mascherine nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6 Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza al termine del confronto con i governatori delle regioni in cui è stata anche decisa la chiusura di tutte le discoteche a livello nazionale diamo un segnale il paese che bisogna tenere alta l’attenzione ha dichiarato il ministro consumi bene gli affari mieiil mare in montagna soffrono le città d’arte e i negozi con Commercio fotografa un’Italia a due velocità in questa estate segnata dall’emergenza coronavirus se me le località marittime le prenotazioni sono in aumento i centri urbani fanno registrare un crollo dei fatturati che oscilla tra il 30 e il 50% nei negozi di abbigliamento un calo complessivo di incassi di circa 1,4 miliardi a pesare Anche l’assenza di turisti stranieri cronaca il giallo di Caronia in provincia di Messina oggi le quattordicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele nelle perlustrazioni sono impegnate circa 70 persone tra cui Carabinieri del reparto cacciatori di Sicilia con droni e cani specializzati oltre Vigili del Fuoco Protezione Civile forestali poliziotti e finanzieri andiamo a Vicenza un pirata della strada travolge e uccide una quindicenne ad Arzignano una ragazza che stava camminando sul ciglio della strada quando è stata falciata alle spalle gli investigatori avrebbero raccolto alcuniper risalire al conducente dell’auto e ci spostiamo adesso a Pompei sale sul tetto delle Terme centrali degli Scavi per scattare delle foto ma la turista è stata sua fotografata e ora secondo quanto racconta il quotidiano Il Mattino è stata aperta un’indagine della sovrintendenza è accaduto il giorno di Ferragosto la foto della donna scatenato critiche soprattutto sui social La giovane di cui per ora non si conosce l’identità neanche la nazionalità ha violato il divieto infranto il regolamento del parco archeologico che espressamente proibisce di salire ma anche solo di appoggiarsi sui monumenti del sito E noi ci fermiamo qui anche augurio di un buon pomeriggio e un buon proseguimento di ascolto restate con noi

