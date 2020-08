Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Grigno coronavirus in apertura l’ASL di Roma Uno ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da Porto Rotondo si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa nella giornata del 8 agosto lo comunica l’unità di crisi covid-19 della regione Lazio unità comunica che è stato individuato ai test che si stanno svolgendo all’aeroporto di Fiumicino il primo caso si tratta di una giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair avviato Il contact tracing il giovane è già stato avvisato telefonicamente posto in isolamento la cronaca una ragazzina di 15 anni è morta la scorsa notte ad Arzignano nel Trentino travolta da un’auto che poi è fuggita a dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra La giovane deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi secondo quanto ricostruito dai carabinieri adolescente stava camminando suivideo della strada quando è stata falciata alle spalle gli investigatori avrebbero raccolto alcuni indizi per risalire al pirata della strada che ha ucciso la moglie strangolandola Poi ha cercato di far credere che la donna fosse morta suicida e quanto è stato scoperto in seguito alle indagini dei Carabinieri di Giugliano in merito alla morte di una donna avvenuta lo scorso XII luglio nel napoletano l’indagato aveva allertato i Carabinieri e il 118 che al suo risveglio aveva trovato la moglie è priva di vita impiccato al cordino delle tende nel salotto della loro abitazione Quindi al sopralluogo sono i mezzi dubbi sulla versione del Duomo l’esame autoptico ha confermato che la causa del decesso è stata strangolamento preceduto da colluttazione quella che non sa che anch’io Giura con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno hanno convinto a trasferirsi nella loro abitazione che si trova nel Ravennate una volta lì anche somministrando le cocaina per alcuni giorni ne hanno abusato e la cosa accostata ad un 42enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse Apri violenza sessuale aggravata anchepure la compagna 34enne dell’uomo Come riportato dalla stampa locale risulta indagata ma piede libero per il medesimo reato avendo partecipato secondo l’accusa a quel piano per organizzare i rapporti sessuali a 38 Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa