Ultime Notizie Roma del 17-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 3674d positive test individuati ieri sono 24 invece le vittime un giorno li deve aumento il caso di positività e del 4,9% in salita restano Sardegna e Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie Intensive più alto in Italia anche se stabile rispettivamente al 10% e al 9% sul limitare quindi della massima previsto dei nuovi parametri e due regioni hanno anche l’incidenza più alta in Italia pari a 147,93 + 140,16 * 100 mila abitanti a quanto riguarda i reparti ordinari ancora alla Sicilia di avere la percentuale sulla soglia massima con il 15% seguita dalla Calabria con il 13% della Basilicata con il 9 e dalla Sardegna col 8% e rialzo la Toscana 6% + 1% maltempo in arrivo 1dal caldo ma sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sul Piemonte Lombardia in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali accompagnati da rovesci di forte intensità locali grandinate frequente attività elettrica e forti raffiche di vento e prevedono allerta meteo Della protezione civile in chiusura i controlli dei NAS in Italia d’Intesa con il ministero della su villaggi turistici campeggi agriturismo 17 le chiusure 301 le violazioni penali amministrative contestate per €150000 i controlli hanno interessato il 724 attività accettando di prezzo 200 2DS rilevata in particolare la mancata adozione delle misure anti covid uso di dispositivi di protezione individuale mascherine presenza di dispenser procedure di disinfezione di stanziamento accertata la regolarità sul Brenta da parte degli ospiti la metà di tutte le violazioni riguardano carenze igienico sanitarie nella preparazione dei pasti e tutto per il momento Grazie per averci seguito le abbiamo già tornando Alla prossima

