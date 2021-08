Ultime Notizie Roma del 17-08-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio paura a Kabul Afghanistan i talebani oggi vertice straordinario dell’Unione Europea Kabul è cominciata la caccia a casa per casa e collaboratori degli alleati nel paese c’è paura di prima il lavoro l’ambasciatore Russo a Kabul Dimitri incontrerà i capi ora al potere riaperto l’aeroporto le immagini dei civili Grappa tirerei li hanno scioccato il mondo il presidente degli Stati Uniti vai da Frontino discorso pubblico il tema della crisi in Afghanistan con i miei collaboratori stiamo monitorando attentamente la situazione gli ultimi sviluppi ci stiamo adoperando per attuare i programmi previsti l’aereo dell’aeronautica militare con 74 persone a bordo proveniente da Kabul è atterrato ieri a Fiumicino alle 14:28 sull’aereo personale dell’ambasciata connazionali che si trovava nei Afghanistan una ventina di Expo laboratorioa rischio ritorsioni se fossero rimasti in patria il primo volo del Ponte aereo messa a punto dalla difesa per vari connazionali dell’Afghanistan la Sardegna oltrepassa la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie Intensive portandosi al 11% secondo i dati rilevati dalla gente relativi al 16 agosto stabile invece la Sicilia con un 9% per il tasso di occupazione delle Intensive per le 2 regioni di incidenza dei contagi su 100.000 abitanti prevista dai parametri e 50 si attesta a livelli superiori rispettivamente a 147,3 e a 140/16 stabile Lazio con il 7% per le gengive è in crescita friuli-venezia Giulia Piemonte del 1% rispettivamente al 4 e al 2% E ora parliamo di Scuola Marcello fa il presidente del sindacato ANIEF entro sabatoGPS di prima e di seconda fascia in particolar modo ci sono si fanno le domande per segnalare quali sono fino a 150 scuola dove poter svolgere le supplenze il prossimo anno scolastico da una parte e dall’altra invece Chi è inserito in prima fascia si è svolto 3 anni di servizio nelle scuole statali su posto comune su posto di sostegno rispettivamente per posto comune posto di sostegno può fare la domanda per poter avere uno dei prossimi residui riservate le immissioni in ruolo dell’ultima fase straordinaria di quest’anno dopo lo scorrimento delle una frase dove ricordiamo la Call veloce su questo anche se ho fatto ricorso dove sono stati assunti già anche gli idonei del concorso straordinario e pure ci sono altri schiena sennò nonnon sono riusciti essere assunti e che vorrebbero partecipare a questa fase Ecco ANIEF Lali attivato dei ricorsi Comunque per tutte le categorie degli esclusi in particolar modo secondo l’ufficio chiunque si ritorna in prima fascia anche con servizio misto nel sistema Nazionale d’istruzione la scuola paritaria delle scuole comunali nei percorsi ho ancora comunque non hai 3 anni di servizio o magari li ho fatti su posti di sostegno per farsi valutare per partecipare a un posto comune le missioni ruote da studio legale di persone possono anche presentare domanda per l’autostrada per poter dimenticare le missioni ruolo parimente tutti quelli che sono inseriti in seconda fascia II nostro ufficio legale hanno diritto anche loro allo scorrimento della seconda fascia per l’immissione in ruolo per rispettare quanto ci chiede l’Europa nel garantireanche lì è importante così come chi ha conseguito all’estero riconosciuto di te quindi tutte queste categorie degli esclusi devono presentare una domanda cartacea per partecipare alla procedura di assunzione straordinaria e poi ricorrere al TAR Lazio per aver dimenticato i loro diritti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa