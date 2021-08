Ultime Notizie Roma del 17-08-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio Un ben ritrovate l’ascolto redazione da parte di Francesco Vitale paura a Kabul Afghanistan i talebani oggi vertice straordinario dell’Unione Europea è cominciata la caccia a casa per casa e collaboratore degli alleati nel paese c’è paura diplomazia è al lavoro l’ambasciatore Russo a Kabul Dimitri 09 incontra i capi ora il potere riaperto l’aeroporto le immagini dei civili Aggrappati di aerei hanno scioccato il mondo il presidente degli Stati Uniti Joe biden A fronte non discorso pubblico il tema della crisi in Afghanistan con i miei collaboratori stiamo monitorando attentamente la situazione gli ultimi sviluppi ci stiamo adoperando per attuare i programmi previsti ha detto l’aereo dell’aeronautica militare con 64 persone a bordo proveniente da Kabul è atterrato ieri a Fiumicino alle 14:28 sull’aereo personale dell’ambasciata connazionali che si trovavano in Afghanistan è unacollaboratori afghani il rischio ritorsioni se fossero rimasti in patria il primo volo del Ponte Ieri ho messo a punto dalla difesa per evacuare i connazionali dell’Afghanistan la Sardegna oltrepassa la soglia massima 10% prevista di nuovi parametri per le terapie Intensive portandosi al 11% secondo i dati rilevati dalla gente relativi al 16 agosto stabile la Sicilia con un 9% per il tasso di occupazione del mensile per le regioni di incidenza dei contagi su 100.000 abitanti prevista dai parametro ec50 si attesta a livelli superiori rispettivamente 147,3 e ha 140,16 stabile Lazio con il 7% per Intensive in crescita friuli-venezia Giulia Piemonte del 1% rispettivamente al 4 e al 2% Cambiamo argomento una tomba particolarissima recinto con una facciata decorata da piante verdi su fondo blu e una camera per l’innovazione in un periodo in cui nella città i corpi degli adulti venivano sempre inceneriti mancano iscrizione marmorea dalla quale arriva la prima conmacchine teatri della colonia romana almeno negli ultimi decenni prima dell’eruzione del 79 dopo Cristo si recitava pure in lingua greca ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa