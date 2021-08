Ultime Notizie Roma del 17-08-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale renali trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il leader dei talebani Amir Khan mutaki a Kabul per negoziare con altri esponenti politici tra l’ex capo del consiglio per la riconciliazione Nazionale Abdullah Abdullah elexprés formazione di un nuovo governo inclusivo al fine di creare una squadra allargata in cui siano presenti anche altri liberi Combattenti hanno anche annunciato l’amnistia per i funzionari statali che dovranno tornare al lavoro normalmente la nato fa sapere che è stato riaperto l’aeroporto di Kabul la Sardegna oltrepassa la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie Intensive portandosi al 11% se i dati rilevati dalla jenas e relativi al 16 agosto stabile invece la Sicilia con un 9 % per il tasso di occupazione delle Intensive in Lazio con il 7% in crescita friuli-venezia Giulia Piemonte del 1%ovviamente al 4 e al 2% una tomba particolarissima con una camera per l’innovazione in un periodo in cui nella città i corpi venivano sempre in generati con il corpo del parzialmente modificato e un’iscrizione della quale arriva la conferma che nei piaceri della colonia romana si recitava anche in lingua greca e l’ultima straordinaria scoperta del Parco Archeologico di Pompei il ministro Franceschini applaude Pompei non finisce di stupire e l’orgoglio dell’Italia e cambiamo ancora argomento alberi sradicati blackout elettrici portati via dal vento fiumi esondati è stata la notte di maltempo che si è abbattuta su tutto il Trentino Alto Adige a Fleres il sindaco ordinato gli abitanti di non lasciare le abitazioni più ne sono andato in più parti con vincendo la Protezione Civile a far evacuare 30 famiglie esonda il fiume ogni in Valcamonica nel territorio comunale di Monno in provincia di Brescia versato dal vento e dalla grazia e se abbiamoil maltempo al nord invece a Madrid oltre 41 gradi La scorsa notte la temperatura registrata nel ovest di Gran Canaria una delle isole Canarie attualmente investite da un ondata di calore che già aveva colpito la penisola iberica nei giorni scorsi temperature molto alte superiore ai 35 gradi sono quelle che sono state in qualche modo sentite nei giorni scorsi temperature molto alte soprattutto nelle isole di Tenerife e Lanzarote e noi per il momento ci fermiamo qui Buon proseguimento

