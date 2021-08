Ultime Notizie Roma del 17-08-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale augurio di una buona serata redazione da parte di Francesco Vitale in studio i talebani hanno manifestato la volontà di negoziare con altri esponenti politici la formazione di un nuovo governo inclusivo di combattenti hanno anche annunciato l’amnistia per i funzionari statali che dovranno tornare al lavoro normalmente aperto le porte dell’ esecutivo alle donne ma nel rispetto delle regole della sharia la legge islamica sempre le donne dovranno indossare Licia ma non il burqa e potranno accedere all’istruzione compresa l’università la Sardegna oltrepassa la soglia massima del 10% prevista di nuovi parametri per le terapie Intensive e portandosi al 11% secondo i dati rilevati dalla gente e relativi al 16 agosto capire invece la Sicilia con un 9% per il tasso di occupazione delle intensivi il Lazio con il 7% in crescita friuli-venezia Giulia Piemonte del 1% rispettivamente al 4 e al 2%all’alba Alcuni piromani hanno gettato degli inneschi incendiari oltre il muro di cinta della Tenuta presidenziale di Castel Porziano residenza estiva del capo dello stato alcuni cittadini hanno avvisato i vigili del fuoco i danni sono stati fortunatamente limite di una ventina di metri quadri di terreno bruciato Mattarella che non era presente ha voluto ringraziare i cittadini che hanno dato l’allarme farà fatica a dimenticare il Ferragosto una coppia austriaca che è stata denunciata dalla polizia con l’accusa di abbandono di minore per aver lasciato la figlia di 8 mesi su un auto parcheggiata al sole nell’aria di servizio Assago Ovest sulla tangenziale ovest di Milano di turisti sono scesi dal SUV insieme alla figlia più grande di 3 anni e torno alle 13 però hanno lasciato sull’auto la bambina più piccola che ha iniziato a urlare ea piangere i più celebri sono Matteo Messina Denaro Graziano Messina con loro sono i 6 latitanti di massima pericolosità inseriti nell’elenco della criminalpol l’elenco dei latitanti è un dato contenuto nel report redatto dalla direzione centrale della polizia criminale latitanti di massima pericolosità eattività di gruppo integrato interforze per la ricerca il resto mila abitanti nel periodo 2010/2020 e noi ci fermiamo qui ancora a voi tutti l’augurio di una buona serata e un buon proseguimento di Ascom

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa