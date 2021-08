Ultime Notizie Roma del 17-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dall’afghanistan in mano ai talebani arriva l’apertura alle donne al governo l’emirato islamico non vuole che le donne siano vittime ha fermato in ambulanza Mangani membro della commissione cultura degli insorti dovrebbero far parte del governo secondo i dettami della sharia poi l’annuncio di un’amnistia per i funzionari del vecchio governo presto annunciato i talebani ci sarà la dichiarazione della nascita delle mie islamico causa l’aeroporto della capitale dopo che migliaia di cittadini si sono riversati nell’aria per lasciare il paese lo scalo chiuso per motivi di sicurezza è stato riaperto almeno 10 morti a causa della ressa frasi Domenico arrivato in Italia con il personale dell’ambasciata a Kabul laggiù ci cercano casa per casa l’ambasciata sarà ricostituita presso la Farnesina è presidente americano biden difende il ritiro Non potevamo più morire per la Pagani domani sera non è mai stata pensata per costruire un paese ma per combattere il terrorismo ha detto la Sardegna supera la soglia di occupazione dei posti letto terapie Intensive che si attesta al 11% la Sicilia entra in zona critica per i ricoveri ordinari che arriva al 16% pregliasco il virus sta cambiando è contagioso quasi come il morbillo ieri sono registrati oltre 3600 contagi 24 morti il tasso di positività è salito al 5% in aumento le ospedalizzazioni sul fronte vaccini sono partite le somministrazioni e 12 diciottenni senza prenotazione S Type la terza dose offre un livello di anticorpi significativamente più alto anche contro la variante detta dopo il via libera della Food and Drug administration statunitense la terza dose di vaccino anti covid per le persone immunodepresse l’amministrazione biden potrebbe prestare unciare la necessità di un ulteriore dote anche per il resto della popolazione secondo fonti citate dal Washington Post le autorità sanitarie federali ritengono infatti che sia necessario per tutti gli americani un richiamo dopo 8 mesi dalla Seconda dose per garantire una protezione contro il coronavirus e contrastare la diffusione la variante Delta sono almeno 1419 morti dopo il Sisma che sabato ha colpito il sud ovest del paese oltre 6900 i feriti ospedale in difficoltà i soccorritori continuano a scavare tra le macerie intanto ci si prepara anche l’arrivo della tempesta tropicale per le palestrate messo in allerta gialla arrivati i primi aiuti ma le bande Armate ne ostacolano la distribuzione ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa