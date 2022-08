Ultime Notizie Roma del 17-08-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 17 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara essere in primo piano un pochino Indira in Russia truppe per esercitazioni militari Forze Armate cinesi raggiungeranno la Russia per prendere parte delle esercitazioni congiunte con le forze di mosche e altri paesi come India Russia e Kazakistan lo riferisce il Ministero della Difesa cinese che poi aggiunge le esercitazioni non devono essere indirettamente ricollegate l’attualità del contesto internazionale ma parte di un accordo di Cooperazione tra Mosca e Pechino perché simile esercitazioni si erano svolte anche in passato lo scopo dicono dalla Cina è quello di approfondire la relazione strategica tra i due paesi e migliorare la risposta alle varie minacce di sicurezza pubblica e possono presentarsi torniamo in Italia la nostra penisola divisa in due dal punto di vista delle previsioni meteo con 45 gradi in Sicilia e nubifragi al nord uno scenario inquietante che inizierà tra poche orepiccoli fenomeni intensi delle temperature africane tra domani e venerdì 19 agosto L’Italia sarà divisa in due tra il maltempo e la sesta ondata di caldo africano un quadro complesso difficile con l’arrivo della prima tubazione Atlantica Dopo tanti mesi di siccità al Nord con il richiamo A causa di questa perturbazione di un flusso molto caldo dalla Tunisia i fenomeni temporaleschi sono attesi dal pomeriggio ad iniziare dal nord ovest in graduale movimento Casorezzo del settentrione nella giornata di domani quando sarà colpito anche parte del centro in particolare Toscana Umbria e localmente Martin Lazio al sud si raggiunge anche i 45 gradi all’ombra in Sicilia vado l’eccezionale Considerando che siamo quasi alla fine dell’estate 2022 la cronaca criticità strutturali organizzativi ed igiene come animali infestanti e blatte in cucina Sono state riscontrate dai NAS nelle strutture socio-sanitarie ricettive per anziani disabili in concomitanza con il periodo di Ferragosto i carabinieri di Intesa con il Ministero della Salute Andora ha portato i controlli la campagna è stata verificata al fine di verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura negli ultimi giorni i carabinieriRenazzo hanno ispezionato sull’intero territorio nazionale 351 strutture tra residenze assistenziali assistite case di riposo comunità di alloggio e case famiglia individuandone 70 irregolari il 20% degli obiettivi controllati contestando 127 sanzioni penali amministrative per oltre €40000 possiamo c’è negli Stati Uniti in chiusura Liz cheney front Runner della minoranza interna repubblicana di Donald Trump al congresso è stata sconfitta alle primarie Wyoming dell’avversaria sostenuta dal ex presidente prima di Trump è convinta sostenitrice delle tesi del complotto elettorale figlia dell’ex vicepresidente è stata uno degli astri nascenti del partito repubblicano fino a quando non si è messa la guida della piccola pronta Io ci deputati che hanno votato per il secondo impeachment di Donald Trump era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

