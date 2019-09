Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla Ina studio Roberta Frascarelli piano sostegno al governo Questo è il messaggio che Matteo Renzi ha consegnato al premier Giuseppe Conte in una telefonata ieri sera fonti vicine a Renzi che l’uscita dal PD annunciata per martedì non avrà ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo Oggi prova a fermarlo anche il sindaco di Firenze Dario Nardella fedelissimo della prima ora ma è Matteo Renzi sembra deciso per un’intervista un quotidiano e poi nel salotto riporta forza annuncia le regioni che lo spingono a lasciare quindi è a mollare gli Ormeggi per il suo movimento che affiancando i comitati civici Ritorno al futuro non c’era sia in Parlamento con un gruppo d’oro ma la camera è una componente nel misto al Senato nessun diritto ala genitorialità e di genitorialità può essere anche posto al supremo interesse dei Minori in linea con quanto stabilito nell’evoluzione del diritto di famiglia in Italia e nelle principali convenzioni internazionali Auspico che questa tematica non diventino terreno di battaglia ideologica la necessità di trovare risposte più efficace alle problematiche legate alla fine ciò che è archiviata è una risposta inadeguata e dannosa come quella prevista dal ddl Pillon così la ministra per la famiglia le varie opportunità Elena Bonetti il giorno dopo la manifestazione di Pontida che ha visto secondo gli organizzatori sbarcare sul prato leghista oltre 50.000 sostenitori Matteo Salvini parla al centro-destra e si appella l’unità Grazie soprattutto a chi ha fatto migliaia di chilometri per poter essere punti da scrivere su Twitter Uniti da nord a sud contro il governo anti-italiano insiemel’eurodeputata del PD Irene tinagli è stata eletta presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo carica ricoperta da Roberto Gualtieri fino alla sua nomina a ministro dell’economia lo scorso 5 settembre finali è stata eletta per acclamazione nel corso di una seduta della stessa Commissione convocata ad hoc a Strasburgo la borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo al 11 anni Sang segna nelle prime battute un calo dello 0,60 7% la borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in calo dopo la festività Nazionale complici le tensioni geopolitiche in Medio Oriente che hanno seguito gli attacchi di sabato agli impianti soliti facendo schizzare al rialzo il prezzo del petrolio l’indice Nikkei cede lo 0,23 % una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a mezzanotte 39 sulla costa ovest della Calabriacos’è il secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 273 km di profondità ed epicentro 3 km Giuseppe di Diamante non si segnalano danni a persone o cose è del tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime New York

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa