Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio lasciare il PD sarà un bene per tutti anche per le 3 mercoledì al partito è diventato un insieme di correnti manca una visione sul futuro lo ha detto Matteo Renzi in un’intervista su Repubblica spiegando la sua decisione di lasciare i democratici per sapere che saranno con lui una trentina di parlamentari e gruppi autonomi nasceranno questa settimana e dice di voler passare i prossimi mesi a combattere Salvini non sa difendersi dal fuoco amico alla Leopolda il simbolo primo impegno elettorale le politiche e poi le europee del 2024 il PD Zingaretti sottolinea dispiace è un errore ma Ora pensiamo al futuro degli italiani esplosione questa mattina alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondiprovincia di Pavia da luogo si è alzata una colonna di fumo sul posto le squadre interne antincendio Vigili del Fuoco forze di polizia e tecnici ats per il monitoraggio dell’aria A quanto si è appreso l’esplosione seguito dalle fiamme si è sviluppata nell’isola 7 della raffineria l’allarme Sta rientrando nessun ferito tutto sotto controllo dice il in Medio Oriente oltre sei milioni di israeliani oggi alle urne per scegliere una nuova leadership dopo che le politiche dell’aprile scorso Si sono concluse con uno stallo tra il link di Benjamin Netanyahu ed il partito centrista blu bianco di Benny gantz i seggi sono stati aperti alle 7 di questa mattina si chiuderanno alle 22 poi gli exit poll i risultati definitivi saranno Resi noti nella giornata di domani negli ultimi sondaggi Liquid e blu bianco appaiono ancora affiancati e lontani dall’obiettivo di raggiungere la maggioranza parlamentare diant1 seggi la cronaca al corpo senza vita di un neonato è stato trovato da turisti nella scarpata di una stradina a Lana di sopra nei pressi di Merano era avvolto in un panno legato più volte intorno al collo il corpicino avevo ancora il cordone ombelicale attaccato è stato trovato sotto un cespuglio sul posto i Carabinieri e la croce bianca il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento la procura di Bolzano ha ordinato l’autopsia è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa