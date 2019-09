Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Matteo Renzi lascia il Partito Democratico sarà un bene per tutti anche per conto il partito diventato un insieme di correnti questa la sua spiegazione manca una visione di futuro di su Repubblica saranno con lui una trentina di parlamentari e gruppi autonomi nasceranno questa settimana dice di voler passare i prossimi mesi a combattere Salvini non sa difendersi dal fuoco a Ballarò polda il simbolo primo impegno elettorale alle politiche poi le europee del 2024 il segretario PD Zingaretti sottolinea ci dispiace un errore ma Ora pensiamo al futuro degli Stati Uniti e Arabia Saudita accusa Iran di essere dietro agli attacchi alle raffinerie di Riad con il presidente statunitense tanto che avverte non voglio una guerra ma siamo pronti con le migliorisi raffreddano Intanto i prezzi del petrolio dopo i picchi di ieri legati all’attacco il doppio T A Y americano perde Lune 4% portandosi a 62 dollari al barile del petrolio di riferimento europeo quotato sulla piazza di Londra arretra invece del 1% e portandosi a 68 dollari al barile Atlantia ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per oggi e si aspetta che l’amministratore del gatto Castellucci rassegni le dimissioni il titolo Ieri è crollato del 78 x 100 in borsa con il Movimento 5 Stelle è tornato a parlare di revoca delle concessioni in Alitalia patuanelli autorizzato la proroga al 15 ottobre del termine per la presentazione dell’offerta vincolante definitiva da parte del consorzio formato da Atlantia Ferrovie dello Stato Delta e Ministero dell’Economia e delle Finanze operazione antimafia a Palermo dei Carabinieri con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 11 persone accusate di estorsionefatta dal metodo mafioso le indagini coordinate dalla dda hanno fatto emergere gli interessi di Cosa nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel capoluogo in provincia di organizzazione riusciva a controllare i servizi di sicurezza privata nei locali della Movida imponendo gli addetti che le tariffe per ogni operatore è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

