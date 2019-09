Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora con informazione dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Matteo Renzi lascia il PD sarà un bene per tutti anche per Conte il partito è diventato un insieme di correnti manca una visione del futuro così l’ex premier ha spiegato la sua decisione saranno con lui una trentina di parlamentari gruppi autonomi nasceranno questa settimana e dice di voler passare i prossimi mesi a combattere Salvini non sa difendersi da fuoco a me mi dispiace un errore ma Ora pensiamo al futuro degli italiani è stata la risposta del segretario di partito Zingaretti Israele oggi alle urne per scegliere una nuova leadership che le politiche dell’aprile scorso Si sono concluse con uno stallo tra Liquid di Benjamin Netanyahu ed il partito centrista blu bianco di beni Guns negli ultimi sondaggi dei partiti appaiono anchesbiancati relativamente lontani dall’obiettivo di raggiungere la maggioranza parlamentare di 61 seggi sono elezioni serrate ragione Trump dice il premier Netanyahu facendo appello ad andare il corpo senza vita di un neonato è stato trovato da turisti nella scarpata di una stradina a Lana di sopra nei pressi di Merano era avvolto in un panno il corpicino ancora il cordone ombelicale era stato riposto sotto un cespuglio sul posto i carabinieri la croce bianca risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento e decesso del bimbo la procura Bolzano ha ordinato l’autopsia per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

