Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio l’uscita di Matteo Renzi dal PD sarà un bene per tutti anche per con te il partito diventato un insieme di correnti manca una visione sul futuro la spiegazione fornita dall’ex premier tramite Repubblica con lui una trentina di parlamentari i gruppi autonomi nasceranno questa settimana dice di voler passare i prossimi mesi a battere Salvini non sa difendersi dal fuoco amico nel PD è replica Zingaretti ci dispiace è un errore ma Ora pensiamo al futuro degli italiani ha detto il segretario del PD sulla brexit si è concluso con l’ ennesima fumata nera il primo faccia a faccia tra Johnson e junker il premier britannico disertato una conferenza stampa perché infastidito dai contestatorioggi per lui altra giornata difficile con la decisione della Corte Suprema britannica sugli appelli contro la sospensione del Parlamento in Medio Oriente alcuni funzionari afgani riferisco di un bombardamento nella provincia di palawan in Afghanistan bersaglio una manifestazione elettorale del presidente Ashraf ghani nessuna notizia su eventuali vittime lo scrive da solo il portavoce della campagna del presidente a me dizer afferma che Gani era lì ma era al sicuro il letto nessun gruppo ancora rivendicato la responsabilità dell’attacco e invece tornata sotto controllo la situazione nel Pavese Dopo l’esplosione avvenuta questa mattina all’alba alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi non ci sono state conseguenze per le persone impiegate nell’impianto lo fa sapere la società era in corso la valutazione dei danni La struttura è in esercizio regolare anche se non è scattato l’allarme esterno abbiamo attivato subito la professioneha detto il sindaco Roberto Zucca che ha comunque chiesto l’intervento dell’Arpa per i controlli ambientali sulla qualità dell’aria è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa